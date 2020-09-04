Ferrari озвучила условия отзыва апелляции на Racing Point
В Скудерии согласились не спорить с назначенным британской команде наказанием за копирование Mercedes, если Ф1 изменит правила 2021 года
В августе FIA закончила рассмотрение дела о тормозных воздуховодах Racing Point RP20, признав их копией аналогичной детали прошлогодней машины Mercedes W10. За использование чужой разработки коллектив из Сильверстоуна оштрафовали на 400 тысяч евро и 15 очков в Кубке конструкторов.
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После этого пять команд заявили о намерении добиваться пересмотра дела, однако в дальнейшем три из них – Williams, McLaren и Renault – заявили об отзыве своих апелляций.
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Таким образом, на заседании Апелляционного суда по состоянию на настоящий момент настаивают Ferrari и сама Racing Point, которая намерена защитить свою репутацию.
FIA уже озвучила планы запретить копировать чужие решения или восстанавливать их по фотоснимкам. Однако точные формулировки соответствующих пунктов правил еще находятся в работе, после чего их ждет утверждение Всемирным советом.
По ходу уик-энда Гран При Италии в Ferrari дали понять, что готовы отозвать апелляцию на решение по Racing Point, если соответствующие требования в регламенте будут сформулированы таким образом, который устроит команду.
«Мы подтверждаем, что действительно подали апелляцию на решение судей по прошедшим гонкам, – сказал глава Скудерии Маттиа Бинотто. – Причины этого в том, что мы полностью убеждены – в Racing Point поступили неправильно. По нашему мнению, это против принципов спорта, и подобное не должно повторяться в будущем.
Именно потому мы и попросили у FIA уточнений. Но если правила, скажем так, будут приведены в порядок, или если мы увидим техническую директиву, которая запретит копирование с 2021 года и в дальнейшем, то мы готовы отозвать свою апелляцию».
Бинотто добавил, что сам по себе принцип изучения машин других команд по фотографиям не несет в себе ничего зазорного.
«По ходу истории Формулы 1 участники всегда смотрели на соперников, пытались понять, что они делают, как устроены их машины, – объяснил итальянец. – Я не вижу в этом ничего плохого.
Но вот копирование всей конструкции целиком – это ужу совсем другая история, так как тут вступают в силу права на интеллектуальную собственность. Если бы я был в Mercedes, то обязательно подал бы протест, когда кто-то скопировал мои решения.
Но в фотографиях ничего плохого нет, их делали всегда».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Racing Point , Scuderia Ferrari
|Автор
|Адам Купер