Ferrari озвучила условия отзыва апелляции на Racing Point

В августе FIA закончила рассмотрение дела о тормозных воздуховодах Racing Point RP20, признав их копией аналогичной детали прошлогодней машины Mercedes W10. За использование чужой разработки коллектив из Сильверстоуна оштрафовали на 400 тысяч евро и 15 очков в Кубке конструкторов.

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После этого пять команд заявили о намерении добиваться пересмотра дела, однако в дальнейшем три из них – Williams, McLaren и Renault – заявили об отзыве своих апелляций.

Таким образом, на заседании Апелляционного суда по состоянию на настоящий момент настаивают Ferrari и сама Racing Point, которая намерена защитить свою репутацию.

FIA уже озвучила планы запретить копировать чужие решения или восстанавливать их по фотоснимкам. Однако точные формулировки соответствующих пунктов правил еще находятся в работе, после чего их ждет утверждение Всемирным советом.

По ходу уик-энда Гран При Италии в Ferrari дали понять, что готовы отозвать апелляцию на решение по Racing Point, если соответствующие требования в регламенте будут сформулированы таким образом, который устроит команду.

«Мы подтверждаем, что действительно подали апелляцию на решение судей по прошедшим гонкам, – сказал глава Скудерии Маттиа Бинотто. – Причины этого в том, что мы полностью убеждены – в Racing Point поступили неправильно. По нашему мнению, это против принципов спорта, и подобное не должно повторяться в будущем.

Именно потому мы и попросили у FIA уточнений. Но если правила, скажем так, будут приведены в порядок, или если мы увидим техническую директиву, которая запретит копирование с 2021 года и в дальнейшем, то мы готовы отозвать свою апелляцию».

Бинотто добавил, что сам по себе принцип изучения машин других команд по фотографиям не несет в себе ничего зазорного.

«По ходу истории Формулы 1 участники всегда смотрели на соперников, пытались понять, что они делают, как устроены их машины, – объяснил итальянец. – Я не вижу в этом ничего плохого.

Но вот копирование всей конструкции целиком – это ужу совсем другая история, так как тут вступают в силу права на интеллектуальную собственность. Если бы я был в Mercedes, то обязательно подал бы протест, когда кто-то скопировал мои решения.

Но в фотографиях ничего плохого нет, их делали всегда».