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Формула 1 / Новость

Ferrari озвучила условие попадания Мика Шумахера в Ф1

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Ferrari озвучила условие попадания Мика Шумахера в Ф1
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
24 июл. 2020 г., 08:37

В Маранелло остались довольны прогрессом молодого гонщика в Формуле 2, но отметили, что он должен прибавлять и дальше, если хочет попасть в чемпионат мира

Сын Михаэля Шумахера сейчас идет четвертым в общем зачете Ф2 – по итогам трех уик-эндов он уже на 41 очко отстает от лидирующего россиянина Роберта Шварцмана. 

Формально для попадания в Ф1 Мику достаточно завершить нынешний сезон в первой шестерке – это принесет ему достаточно баллов Суперлицензии. Гонщик входит в Академию Ferrari, где уже говорили, что его переход в Alfa Romeo вполне возможен, если сам пилот будет к этому готов. 

Глава Скудерии Маттиа Бинотто отметил прогресс Шумахера по сравнению с прошлым годом, когда тот финишировал только 12-м, но подчеркнул: нынешнего уровня результатов все же недостаточно, чтобы претендовать на Формулу 1. 

«Думаю, Мик выступает вполне неплохо – куда лучше, чем год назад, – сказал Бинотто по ходу одной из медиа-сессий в Венгрии. – Во втором сезоне в Ф2 это очень важно, и он явно прогрессирует. 

Думаю, он также смог прибавить по сравнению с началом чемпионата. Ему не всегда везло, но если посмотреть на результаты венгерских гонок, он справляется. Мик прибавляет, и это важно. 

Он получит место в Формуле 1 тогда, когда мы будем убеждены, что он добился достаточного прогресса. Ему просто нужно продолжать то, что он делает сейчас. А мы примем решение позже по ходу сезона».

Сам Шумахер признался, что намерен выполнить поставленную задачу: «Я хочу быть среди лидеров и биться за места на подиуме. Моя основная задача – совершенствоваться, становиться полноценным гонщиком, и я стремлюсь к этому. 

Также я хочу развиваться и в человеческом плане. Скажем так, взрослеть, обретать опыт и налаживать такие связи с командой, каких нет ни у кого больше».

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Об этой статье

Серия Формула 1 , Формула 2
Пилоты Мик Шумахер
Команды Scuderia Ferrari
Автор Джонатан Нобл

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