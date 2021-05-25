Ferrari ожидает повторения успеха Монако при определенных условиях

Шарль Леклер принес Ferrari первый за полтора года подиум на Гран При Монако, а Карлос Сайнс завоевал второе место в гонке. Такой формы у Скудерии не было уже давно, и испанский пилот полагает, что повторить ее удастся лишь на трассах того же типа, что в Монте Карло.

Исходя из характеристик трассы, повторения успехов от Ferrari можно ждать в Венгрии и Сингапуре.

«Где мы возьмем следующий подиум? Посмотрите на характеристики трассы в Монако и найдите ту, которая на них больше всего похожа, – сказал Сайнс. – Таких не много. Уверен, вы подумаете про те же трассы, что и я.

Это не значит, что на них мы будем биться с Mercedes и Red Bull за поулы и подиумы. У этих команд все еще есть преимущество над нами. Поэтому нам и так трудно принять результат Монако – неизвестно, когда такой шанс выпадет вновь».

С Сайнсом согласился босс Ferrari Маттиа Бинотто: «Будут трассы с медленными поворотами, где мы снова можем быть боеспособны. Но это не гарантировано. Вместо того, чтобы думать, где у нас вновь будет такая скорость, мы уже сосредоточились на Баку.

Важно использовать весь потенциал машины. У нас будут еще обновления, пусть и небольшие, но важно, чтобы они работали, как задумано».