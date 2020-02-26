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Формула 1 / Новость

Ferrari ответила на обвинения Mercedes в манипуляциях с темпом

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Ferrari ответила на обвинения Mercedes в манипуляциях с темпом
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
26 февр. 2020 г., 18:13

Глава Скудерии Маттиа Бинотто прокомментировал недавнее заявления чемпионов мира о том, будто итальянская команда на тестах скрывает истинные возможности своего мотора.

Гонщики Ferrari никак не проявили себя по ходу первой предсезонной недели в Барселоне. После этого Mercedes выпустила пресс-релиз, в котором обвинила своего главного соперника в утаивании реальной силы. 

«Почему Ferrari провела тесты, постоянно используя мотор в менее нагруженных режимах, чем их клиентские команды», – говорилось, среди прочего, в документе. 

По просьбе Motorsport.com глава команды из Маранелло Маттиа Бинотто прокомментировал эти слова. Он сказал: «Похоже, в Mercedes отлично осведомлены о том, чем мы заняты. Но это неверно». 

Он добавил, что алой SF1000 сейчас и вправду недостает скорости на прямых – но это вовсе не умысел. Более того, такая ситуация вызывает у Скудерии серьезную озабоченность. 

«Мы полагаем, что не являемся сейчас быстрейшими, – сказал Бинотто. – Потому на старте сезона будем проигрывать по времени.

Чего нам не хватает? Если сравнивать с прошлым сезоном. то машина в целом стала быстрее. Но выигрыш по скорости обеспечивают повороты, а на прямых мы стали медленнее. 

Впрочем, такова и была цель при разработке шасси. Мы понимали, что в прошлом году слишком много теряли в поворотах, потому стремились добавить как можно больше прижимной силы. И теперь вынуждены расплачиваться за это на прямых. 

Если же говорить об общем балансе, настройках на медленные участки, то в этом нам обязательно надо прибавлять. Это часть нашей работы и нашей задачи на эту неделю».

Себастьян Феттель согласился со своим боссом: «Мы рассчитывали стать сильнее в поворотах. Это касается не только скорости, но и работы шин, и других моментов. Как и сказал Маттиа, нам удалось добавить, но сезон длинный, и пока он даже не начался. 

Только время даст ответы на вопросы».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Scuderia Ferrari
Автор Джонатан Нобл

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