Ferrari ответила на обвинения Mercedes в манипуляциях с темпом

Гонщики Ferrari никак не проявили себя по ходу первой предсезонной недели в Барселоне. После этого Mercedes выпустила пресс-релиз, в котором обвинила своего главного соперника в утаивании реальной силы.

«Почему Ferrari провела тесты, постоянно используя мотор в менее нагруженных режимах, чем их клиентские команды», – говорилось, среди прочего, в документе.

По просьбе Motorsport.com глава команды из Маранелло Маттиа Бинотто прокомментировал эти слова. Он сказал: «Похоже, в Mercedes отлично осведомлены о том, чем мы заняты. Но это неверно».

Он добавил, что алой SF1000 сейчас и вправду недостает скорости на прямых – но это вовсе не умысел. Более того, такая ситуация вызывает у Скудерии серьезную озабоченность.

«Мы полагаем, что не являемся сейчас быстрейшими, – сказал Бинотто. – Потому на старте сезона будем проигрывать по времени.

Чего нам не хватает? Если сравнивать с прошлым сезоном. то машина в целом стала быстрее. Но выигрыш по скорости обеспечивают повороты, а на прямых мы стали медленнее.

Впрочем, такова и была цель при разработке шасси. Мы понимали, что в прошлом году слишком много теряли в поворотах, потому стремились добавить как можно больше прижимной силы. И теперь вынуждены расплачиваться за это на прямых.

Если же говорить об общем балансе, настройках на медленные участки, то в этом нам обязательно надо прибавлять. Это часть нашей работы и нашей задачи на эту неделю».

Себастьян Феттель согласился со своим боссом: «Мы рассчитывали стать сильнее в поворотах. Это касается не только скорости, но и работы шин, и других моментов. Как и сказал Маттиа, нам удалось добавить, но сезон длинный, и пока он даже не начался.

Только время даст ответы на вопросы».