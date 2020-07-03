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Формула 1 / Гран При Австрии / Новость

Ferrari отстает от соперников и на прямых, и в поворотах

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Ferrari отстает от соперников и на прямых, и в поворотах
Автор:
, Главный редактор
3 июл. 2020 г., 20:35

Выводы, сделанные пилотами Скудерии из поведения машины на первых тренировках, звучат неутешительно

Ferrari уступает соперникам сразу в нескольких ключевых аспектах работы гоночного автомобиля. Такой вывод можно сделать, ознакомившись с комментариями Себастьяна Феттеля и Шарля Леклера по окончании пятничных тренировок Гран При Австрии.

Напомним, что в прошлом году болид Скудерии был хорош на прямых благодаря мощной силовой установке и низкому уровню аэродинамического сопротивления – однако в поворотах проигрывал машинам конкурентов из-за сравнительно низкого уровня прижимной силы. При создании болида SF1000 поставила целью повысить уровень прижимной силы – однако на деле результаты, судя по ремаркам пилотов, оказались обескураживающими.

«Нам в целом не хватает зацепа, не хватает прижимной силы, если сравнивать с другими командами, – сказал вечером в пятницу Себастьян Феттель. – Но на прямых мы также недостаточно быстры, машине тяжеловато пробивать воздух. Так что, нет какого-то одного недостатка – по мелочи набирается и тут, и там».

Шарль Леклер попробовал найти у нового автомобиля Ferrari и достоинства – однако также не смог не признать, что пока поводов для оптимизма у Скудерии немного.

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«Машина неплохо сбалансирована. Нельзя сказать, что она безнадежно плоха. И это должно мотивировать нас много работать и стараться реализовать потенциал машины, сделать ее быстрее. Но для этого надо много чего изменить. Баланс хорош – но при нехватке прижимной силы от него не так много толка. И в поворотах мы проигрываем соперникам. Пока все, что нам остается – в субботу опробовать новые варианты настроек, с которыми машина могла бы работать лучше».

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Команды Ferrari В Магазин
Автор Кирилл Качнов

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