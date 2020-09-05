Ferrari отрицает, что охотится за мотористом Mercedes

В ближайшем будущем болельщикам Ferrari не стоит ждать каких-либо громких назначений на ключевые посты в конструкторском штабе команды. Об этом руководитель коллектива Маттиа Бинотто рассказал по ходу пятничной пресс-конференции в паддоке Гран При Италии.

Тему обновления своей команды Бинотто затронул, отвечая на вопрос о заинтересованности Скудерии в услугах Энди Коуэлла – британец некоторое время назад покинул пост руководителя моторостроительного подразделения Mercedes. Вскоре после этого возникла информация, что Коуэлл получил предложение присоединиться к итальянской команде.

«Конечно, в Формуле 1 ты никогда полностью не доволен состоянием дел, – в частности заявил Бинотто. – И если есть человек, который способен принести реальную пользу команде, наша обязанность как минимум задуматься о возможности привлечь его в Ferrari.

Конечно, в Формуле 1 работает немало громких имен. Присоединится ли кто-то из них в ближайшее время к Ferrari? Нет, об этом речь не идет. Что касается Коуэлла, то насколько я знаю, он по-прежнему работает в структурах Mercedes».

Действительно, в официальном заявлении Mercedes об увольнении Коуэлла сообщалось, что в течение некоторого времени специалист будет консультировать немецкую компанию в рамках «работы над крупным проектом» как минимум до начала 2021 года.