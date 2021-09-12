Ferrari отремонтировала и вернула Леклеру свежий мотор

По ходу пятничной квалификации Шарль Леклер отметил странности в поведении машины на торможениях – как стало известно позже, возникли неисправности в двигателе. Ferrari не удалось оперативно исправить их, потому субботний спринт монегаск проводил на старом двигателе с большим пробегом.

Несмотря на это Шарль смог финишировать шестым, опередив своего напарника Карлоса Сайнса. С учетом штрафа Валттери Боттаса это принесло ему пятую позицию на старте главной гонки уик-энда.

Воскресенье же началось для пилота с хороших новостей: механикам Ferrari в Маранелло удалось разобраться с «пятничным» мотором самой свежей третьей спецификации.

В команде сообщили: «Проблему с контролирующей электроникой отвечающей за работу мотора на торможениях, удалось решить. Из-за них силовую установку на машине Шарля в пятницу заменили по соображениям безопасности. Теперь ее же вернули на шасси для использования в гонке».

Это значит, что сегодня у Леклера будет больше мощности на длинных прямых. Так как команда просто поменяла местами уже имеющиеся двигатели, штрафа пилот не получит.