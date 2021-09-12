Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / «Мы скатимся в Формулу 2». Команды Ф1 выступили против реверсивного старта Следующая / Гасли начнет Гран При Италии с пит-лейна после замены мотора
Формула 1 / Гран При Италии Новость

Ferrari отремонтировала и вернула Леклеру свежий мотор

Автор:

После проблем в квалификации двигатель отправили на базу в Маранелло – где его смогли оперативно вернуть в строй

Ferrari отремонтировала и вернула Леклеру свежий мотор

По ходу пятничной квалификации Шарль Леклер отметил странности в поведении машины на торможениях – как стало известно позже, возникли неисправности в двигателе. Ferrari не удалось оперативно исправить их, потому субботний спринт монегаск проводил на старом двигателе с большим пробегом.

Читайте также:

Несмотря на это Шарль смог финишировать шестым, опередив своего напарника Карлоса Сайнса. С учетом штрафа Валттери Боттаса это принесло ему пятую позицию на старте главной гонки уик-энда.

Воскресенье же началось для пилота с хороших новостей: механикам Ferrari в Маранелло удалось разобраться с «пятничным» мотором самой свежей третьей спецификации.

В команде сообщили: «Проблему с контролирующей электроникой отвечающей за работу мотора на торможениях, удалось решить. Из-за них силовую установку на машине Шарля в пятницу заменили по соображениям безопасности. Теперь ее же вернули на шасси для использования в гонке».

Это значит, что сегодня у Леклера будет больше мощности на длинных прямых. Так как команда просто поменяла местами уже имеющиеся двигатели, штрафа пилот не получит.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
«Мы скатимся в Формулу 2». Команды Ф1 выступили против реверсивного старта

Предыдущая новость

«Мы скатимся в Формулу 2». Команды Ф1 выступили против реверсивного старта

Следующая новость

Гасли начнет Гран При Италии с пит-лейна после замены мотора

Гасли начнет Гран При Италии с пит-лейна после замены мотора
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Как 2 миллиметра испортили Хэмилтону старт в спринте

16 ч
2
Формула 1

В Aston Martin назвали нонсенсом слухи о контракте Феттеля

34 мин
3
Формула 1

Триумф Мазепина, провал Хэмилтона. Герои и неудачники Монцы

19 ч
4
Формула 1

Почему Льюис так слабо провел гонку? В Red Bull нашли ответ

18 ч
5
Формула 2

Шварцман: Моих результатов недостаточно, чтобы думать о Формуле 1

3 ч
Самое важное:
В Aston Martin назвали нонсенсом слухи о контракте Феттеля
Формула 1

В Aston Martin назвали нонсенсом слухи о контракте Феттеля

34мин
Гасли начнет Гран При Италии с пит-лейна после замены мотора
Формула 1

Гасли начнет Гран При Италии с пит-лейна после замены мотора

42мин
Ferrari отремонтировала и вернула Леклеру свежий мотор
Формула 1

Ferrari отремонтировала и вернула Леклеру свежий мотор

1 ч
«Мы скатимся в Формулу 2». Команды Ф1 выступили против реверсивного старта
Формула 1

«Мы скатимся в Формулу 2». Команды Ф1 выступили против реверсивного старта

2 ч
Шварцман: Моих результатов недостаточно, чтобы думать о Формуле 1
F2

Шварцман: Моих результатов недостаточно, чтобы думать о Формуле 1

3 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Роберто Кинкеро Больше от
Роберто Кинкеро
В Mercedes нацелились сделать де Вриса пилотом Williams
Формула 1

В Mercedes нацелились сделать де Вриса пилотом Williams

Сезон переходов: Боттас заменит Райкконена в Alfa Romeo?
Формула 1

Сезон переходов: Боттас заменит Райкконена в Alfa Romeo?

Марко о борьбе за титул: Мы не повторим ошибку BMW 2008 года Гран При Штирии
Формула 1

Марко о борьбе за титул: Мы не повторим ошибку BMW 2008 года

Шарль Леклер Больше от
Шарль Леклер
Ferrari заменила мотор на машине Леклера, вернув старую версию Гран При Италии
Формула 1

Ferrari заменила мотор на машине Леклера, вернув старую версию

Леклер отказался раскрыть детали пятничной поломки Гран При Италии
Формула 1

Леклер отказался раскрыть детали пятничной поломки

Шесть пилотов подготовили для Гран При Италии особые шлемы Гран При Италии
Формула 1

Шесть пилотов подготовили для Гран При Италии особые шлемы

Ferrari Больше от
Ferrari
Гран При Италии: дуэли в квалификациях Гран При Италии
Формула 1

Гран При Италии: дуэли в квалификациях

Мешает ли Мазепин прогрессу Шумахера? Босс Ferrari так не считает
Формула 1

Мешает ли Мазепин прогрессу Шумахера? Босс Ferrari так не считает

Бинотто: Ferrari и Red Bull обсудили легальность моторов Mercedes Гран При Нидерландов
Формула 1

Бинотто: Ferrari и Red Bull обсудили легальность моторов Mercedes

Самое читаемое Сегодня

Как 2 миллиметра испортили Хэмилтону старт в спринте
Формула 1 Формула 1

Как 2 миллиметра испортили Хэмилтону старт в спринте

В Aston Martin назвали нонсенсом слухи о контракте Феттеля
Формула 1 Формула 1

В Aston Martin назвали нонсенсом слухи о контракте Феттеля

Триумф Мазепина, провал Хэмилтона. Герои и неудачники Монцы
Формула 1 Формула 1

Триумф Мазепина, провал Хэмилтона. Герои и неудачники Монцы

Почему Льюис так слабо провел гонку? В Red Bull нашли ответ
Формула 1 Формула 1

Почему Льюис так слабо провел гонку? В Red Bull нашли ответ

Шварцман: Моих результатов недостаточно, чтобы думать о Формуле 1
Формула 2 Формула 2

Шварцман: Моих результатов недостаточно, чтобы думать о Формуле 1

«Мы скатимся в Формулу 2». Команды Ф1 выступили против реверсивного старта
Формула 1 Формула 1

«Мы скатимся в Формулу 2». Команды Ф1 выступили против реверсивного старта

Ferrari отремонтировала и вернула Леклеру свежий мотор
Формула 1 Формула 1

Ferrari отремонтировала и вернула Леклеру свежий мотор

Что не так с шинами Шумахера? Разбираются пресса, Штайнер и Мазепин
Формула 1 Формула 1

Что не так с шинами Шумахера? Разбираются пресса, Штайнер и Мазепин

Самое важное:

В Aston Martin назвали нонсенсом слухи о контракте Феттеля
Формула 1 Формула 1

В Aston Martin назвали нонсенсом слухи о контракте Феттеля

Гасли начнет Гран При Италии с пит-лейна после замены мотора
Формула 1 Формула 1

Гасли начнет Гран При Италии с пит-лейна после замены мотора

Ferrari отремонтировала и вернула Леклеру свежий мотор
Формула 1 Формула 1

Ferrari отремонтировала и вернула Леклеру свежий мотор

«Мы скатимся в Формулу 2». Команды Ф1 выступили против реверсивного старта
Формула 1 Формула 1

«Мы скатимся в Формулу 2». Команды Ф1 выступили против реверсивного старта

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.