Ferrari отремонтировала и вернула Леклеру свежий мотор
После проблем в квалификации двигатель отправили на базу в Маранелло – где его смогли оперативно вернуть в строй
По ходу пятничной квалификации Шарль Леклер отметил странности в поведении машины на торможениях – как стало известно позже, возникли неисправности в двигателе. Ferrari не удалось оперативно исправить их, потому субботний спринт монегаск проводил на старом двигателе с большим пробегом.
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Несмотря на это Шарль смог финишировать шестым, опередив своего напарника Карлоса Сайнса. С учетом штрафа Валттери Боттаса это принесло ему пятую позицию на старте главной гонки уик-энда.
Воскресенье же началось для пилота с хороших новостей: механикам Ferrari в Маранелло удалось разобраться с «пятничным» мотором самой свежей третьей спецификации.
В команде сообщили: «Проблему с контролирующей электроникой отвечающей за работу мотора на торможениях, удалось решить. Из-за них силовую установку на машине Шарля в пятницу заменили по соображениям безопасности. Теперь ее же вернули на шасси для использования в гонке».
Это значит, что сегодня у Леклера будет больше мощности на длинных прямых. Так как команда просто поменяла местами уже имеющиеся двигатели, штрафа пилот не получит.
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