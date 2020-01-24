Ferrari отправит Леклера на тесты 18-дюймовых шин
Скудерия выбрала для тестов молодого гонщика вместо четырехкратного чемпиона Себастьяна Феттеля.
В 2021 году Формула 1 перейдет на 18-дюймовые колеса. В рамках программы развития Pirelli продолжает проводить тесты, и очередная сессия заездов пройдет 8-9 февраля на трассе в Хересе с участием Ferrari.
Pirelli выразила желание, чтобы в тестах принимали опытные гонщики. Очевидным вариантом мог бы стать Себастьян Феттель, учитывая его богатый опыт. Однако на трассу в Испании отправится его напарник Шарль Леклер, который опередил немца в личном зачете в сезоне-2019.
На тестах будет использоваться модифицированная машина SF90 прошлого года. Планируется, что один день будет посвящен заездам на 18-дюймовой резине, а затем ее сменят на 13-дюймовую, чтобы сравнить собранные данные.
Всего Pirelli должна провести 25 дней тестов новой резины. В конце 2019 года в тестах участвовали оба пилота McLaren, а от Mercedes с Pirelli работал Джордж Расселл.
Предсезонные тесты Ф1 начнутся 19 февраля и будут состоять из двух трехдневных сессий.
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Дополнительная информация: Франко Нуньес
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Шарль Леклер
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Денис Буденков
Ferrari отправит Леклера на тесты 18-дюймовых шин
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