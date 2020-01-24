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Ferrari отправит Леклера на тесты 18-дюймовых шин

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Ferrari отправит Леклера на тесты 18-дюймовых шин
Автор:
24 янв. 2020 г., 08:51

Скудерия выбрала для тестов молодого гонщика вместо четырехкратного чемпиона Себастьяна Феттеля.

В 2021 году Формула 1 перейдет на 18-дюймовые колеса. В рамках программы развития Pirelli продолжает проводить тесты, и очередная сессия заездов пройдет 8-9 февраля на трассе в Хересе с участием Ferrari.

Pirelli выразила желание, чтобы в тестах принимали опытные гонщики. Очевидным вариантом мог бы стать Себастьян Феттель, учитывая его богатый опыт. Однако на трассу в Испании отправится его напарник Шарль Леклер, который опередил немца в личном зачете в сезоне-2019.

На тестах будет использоваться модифицированная машина SF90 прошлого года. Планируется, что один день будет посвящен заездам на 18-дюймовой резине, а затем ее сменят на 13-дюймовую, чтобы сравнить собранные данные. 

Всего Pirelli должна провести 25 дней тестов новой резины. В конце 2019 года в тестах участвовали оба пилота McLaren, а от Mercedes с Pirelli работал Джордж Расселл.

Предсезонные тесты Ф1 начнутся 19 февраля и будут состоять из двух трехдневных сессий.

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Дополнительная информация: Франко Нуньес

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Шарль Леклер
Команды Ferrari В Магазин
Автор Денис Буденков

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