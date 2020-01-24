Ferrari отправит Леклера на тесты 18-дюймовых шин

В 2021 году Формула 1 перейдет на 18-дюймовые колеса. В рамках программы развития Pirelli продолжает проводить тесты, и очередная сессия заездов пройдет 8-9 февраля на трассе в Хересе с участием Ferrari.

Pirelli выразила желание, чтобы в тестах принимали опытные гонщики. Очевидным вариантом мог бы стать Себастьян Феттель, учитывая его богатый опыт. Однако на трассу в Испании отправится его напарник Шарль Леклер, который опередил немца в личном зачете в сезоне-2019.

На тестах будет использоваться модифицированная машина SF90 прошлого года. Планируется, что один день будет посвящен заездам на 18-дюймовой резине, а затем ее сменят на 13-дюймовую, чтобы сравнить собранные данные.

Всего Pirelli должна провести 25 дней тестов новой резины. В конце 2019 года в тестах участвовали оба пилота McLaren, а от Mercedes с Pirelli работал Джордж Расселл.

Предсезонные тесты Ф1 начнутся 19 февраля и будут состоять из двух трехдневных сессий.

Дополнительная информация: Франко Нуньес