Ferrari оставила Шварцмана запасным пилотом в Ф1 на сезон-2023. Но есть нюанс
Россиянин продолжит помогать Скудерии, но будет работать только на тех Гран При, куда не сможет приехать Антонио Джовинацци
Во вторник Ferrari назвала составы двух своих экипажей в марафонском чемпионате мира – как и ожидалось, большую часть гонщиков взяли из программы GT. Единственным исключением стал Антонио Джовинацци, который в конце 2021-го вылетел из Ф1, после чего не сумел найти себя в Формуле Е.
Как оказалось, программа 29-летнего Джовинацци в предстоящем сезоне будет включать не только гонки на гиперкаре 499Р – он также станет запасным пилотом в команде Ф1.
На тех четырех этапах, которые Антонио пропустит из-за наложения календарей, его подменит Роберт Шварцман. В 2022 году пилот из Санкт-Петербурга работал на симуляторе в Маранелло и провел за рулем алой машины F1-75 несколько тестовых сессий, а также пятничные тренировки этапов в Остине и Абу-Даби.
Он по-прежнему отвечает критериям для новичков, которых каждая команда Ф1 должна сажать за руль дважды по ходу чемпионата.
Антонио Джовинацци, запасной гонщик Ferrari
Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images
Осенью Роберт говорил, что не хотел бы провести еще сезон без соревновательной практики и рассчитывает получить в 2023-м гоночную программу. Недавно он провел в Себринге тесты машины IndyCar с командой Ganassi.
Однако пока нет никакой информации, будет ли 23-летний гонщик стартовать в каком-то чемпионате.
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