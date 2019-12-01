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Ferrari оштрафована на 50 000 евро за некорректные данные о топливе в машине Леклера

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Ferrari оштрафована на 50 000 евро за некорректные данные о топливе в машине Леклера
Автор:
, Главный редактор
1 дек. 2019 г., 18:38

Расхождение между информацией, полученной от Ferrari, и реальным количеством топлива в бензобаке машины под № 16 было выявлено до старта гонки. Таким образом, в течение нескольких часов после финиша монегаск не мог быть уверен, что сохранит третье место.

Судьи Гран При Абу-Даби наложили штраф размером в 50 000 евро на команду Ferrari за нарушение ей спортивного регламента в части информирования судей о количестве топлива, которое находится на борту автомобиля.

Правила требуют от команд заблаговременно сообщить, сколько топлива будет находиться в баках каждой машины на момент выезда ее из боксов на стартовую решетку. При этом технические комиссары могут провести выборочную проверку машин и измерить реальное количество топлива. В воскресенье таким образом была проверена машина Шарля Леклера – в результате чего была выявлена разница в 4,88 кг между заявленными Ferrari и реальными данными.

Выбор в пользу денежного штрафа мотивирован тем, что нарушением является не количество топлива в баке гоночного болида, а ошибочные данные, предоставленные судьям.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Абу-Даби
Сессия Гонка
Автор Кирилл Качнов

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