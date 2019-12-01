Ferrari оштрафована на 50 000 евро за некорректные данные о топливе в машине Леклера

Судьи Гран При Абу-Даби наложили штраф размером в 50 000 евро на команду Ferrari за нарушение ей спортивного регламента в части информирования судей о количестве топлива, которое находится на борту автомобиля.

Правила требуют от команд заблаговременно сообщить, сколько топлива будет находиться в баках каждой машины на момент выезда ее из боксов на стартовую решетку. При этом технические комиссары могут провести выборочную проверку машин и измерить реальное количество топлива. В воскресенье таким образом была проверена машина Шарля Леклера – в результате чего была выявлена разница в 4,88 кг между заявленными Ferrari и реальными данными.

Выбор в пользу денежного штрафа мотивирован тем, что нарушением является не количество топлива в баке гоночного болида, а ошибочные данные, предоставленные судьям.