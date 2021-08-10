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Формула 1 Новость

Ferrari осенью серьезно проапгрейдит мотор

Автор:
, главный редактор

Оказывается, при создании нынешней силовой установки Скудерия оставила один или несколько важных компонентов прошлогодними

Ferrari осенью серьезно проапгрейдит мотор

Силовые установки Ferrari, которые Скудерия будет использовать в последней части нынешнего сезона Формулы 1, будут значительно отличаться от использующихся в настоящий момент. Такое заявление сделал руководитель итальянского коллектива Маттиа Бинотто.

Эта информация может вызвать определенные вопросы – ведь ранее на фоне глобальной пандемии с целью сократить расходы было принято решение о серьезном ограничении доработок силовых установок по ходу сезона. Разрешены только доработки, связанные с надежностью моторов. И хотя нельзя исключать, что тот или иной производитель может использовать решения «двойного назначения», абсолютное большинство экспертов сходятся во мнении, что объем доработок резко сократился и в реальности. И, к примеру, вторые установки, появившиеся на большинстве машин в начале лета уже не считаются, как раньше, отдельной «версией Б».

Однако доработка запрещена, если производитель использует совершенно новую силовую установку с начала сезона. Ferrari же, как рассказал Бинотто, оставила отдельные элементы силовой установки такими же, какими те были в 2020 году. И эти конкретные элементы по ходу сезона могут быть один раз заменены на совершенно новые. Что Скудерия и планирует сделать осенью. О каких именно элементах идет речь – Бинотто, как нетрудно догадаться, предпочел сохранить в секрете.

Примечательно, что установить третьи по счету силовые установки на свои машины Скудерия планирует после Гран При Италии. Хотя характеристики мотора особенно заметно влияют на время на круге как раз на трассе в Монце.

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Внезапно: из Alpine/Renault ушел главный моторист

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Внезапно: из Alpine/Renault ушел главный моторист
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