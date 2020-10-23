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Формула 1 / Гран При Португалии / Новость

Ferrari опробует в Портимане днище по регламенту 2021 года

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Ferrari опробует в Портимане днище по регламенту 2021 года
Автор:
Соавтор: Мэтт Сомерфилд, технический эксперт

В пятничных тренировках Гран При Португалии Скудерия будет работать с «подрезанным» днищем, чтобы собрать больше данных для нового сезона

Чтобы иметь возможность третий сезон подряд использовать шины 2019 года, Формула 1 должна снизить прижимную силу – техника неизбежно эволюционирует с течением времени, и резина может не справиться с нагрузкой, если не принять меры. 

Еще летом было решено, что в новом сезоне днища машин станут уже в задней части. 

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Так как никаких тестов в этом году не будет, кроме одного дня для новичков в Абу-Даби, командам приходится накапливать информацию для конструкторов во время тренировок Гран При. 

В эту пятницу в Портимане Ferrari будет работать с подрезанным днищем своей SF1000. Новинка уже прошла проверку на инструментах вычислительной гидродинамики, теперь команда нацелилась испытать ее в реальных условиях. 

Варианты днища Ferrari SF1000, ГП Штирии

Варианты днища Ferrari SF1000, ГП Штирии

Иллюстрация: Джорджо Пиола

В последние годы участок перед задними колесами обрел заметную значимость с точки зрения аэродинамики. Многочисленная периферия здесь включает всевозможные прорези, бортики и другие элементы. Сама Ferrari по ходу сезона доработала днище SF1000 – более старая версия на иллюстрации выше показана во врезке. 

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 with a 2021 spec floor

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 with a 2021 spec floor

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

С 2021 года вместе с подрезом днища будут запрещены и любые прорези у его края. Скудерия, впрочем, стана не первой, кто опробовал спецификацию 2021 года – McLaren еще в Спа.

Если сравнить машины двух команд, то у Ferrari можно обнаружить не только вырез, но и изгиб края днища вверх, чего не было у McLaren. По всей видимости, такое решение позволяет перенаправлять воздушные потоки вверх, чтобы защитить диффузор от генерируемой задним колесом турбулентности. 

Помимо этого, с будущего сезона для снижения прижимной силы будут уменьшены размеры элементов на воздухозаборниках задних тормозов. На тестовой версии SF1000 это изменение также реализовано, равно как и укороченные вертикальные направляющие в диффузоре. 

На иллюстрациях ниже новая версия показана слева, старая – справа.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Португалии
Команды Scuderia Ferrari
Автор Джорджо Пиола

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