Ferrari опробует в Портимане днище по регламенту 2021 года

Чтобы иметь возможность третий сезон подряд использовать шины 2019 года, Формула 1 должна снизить прижимную силу – техника неизбежно эволюционирует с течением времени, и резина может не справиться с нагрузкой, если не принять меры.

Еще летом было решено, что в новом сезоне днища машин станут уже в задней части.

Так как никаких тестов в этом году не будет, кроме одного дня для новичков в Абу-Даби, командам приходится накапливать информацию для конструкторов во время тренировок Гран При.

В эту пятницу в Портимане Ferrari будет работать с подрезанным днищем своей SF1000. Новинка уже прошла проверку на инструментах вычислительной гидродинамики, теперь команда нацелилась испытать ее в реальных условиях.

Варианты днища Ferrari SF1000, ГП Штирии Иллюстрация: Джорджо Пиола

В последние годы участок перед задними колесами обрел заметную значимость с точки зрения аэродинамики. Многочисленная периферия здесь включает всевозможные прорези, бортики и другие элементы. Сама Ferrari по ходу сезона доработала днище SF1000 – более старая версия на иллюстрации выше показана во врезке.

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 with a 2021 spec floor Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

С 2021 года вместе с подрезом днища будут запрещены и любые прорези у его края. Скудерия, впрочем, стана не первой, кто опробовал спецификацию 2021 года – McLaren еще в Спа.

Если сравнить машины двух команд, то у Ferrari можно обнаружить не только вырез, но и изгиб края днища вверх, чего не было у McLaren. По всей видимости, такое решение позволяет перенаправлять воздушные потоки вверх, чтобы защитить диффузор от генерируемой задним колесом турбулентности.

Помимо этого, с будущего сезона для снижения прижимной силы будут уменьшены размеры элементов на воздухозаборниках задних тормозов. На тестовой версии SF1000 это изменение также реализовано, равно как и укороченные вертикальные направляющие в диффузоре.

На иллюстрациях ниже новая версия показана слева, старая – справа.