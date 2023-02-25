Технический анализ Джорджо Пиолы
Ferrari опробовала на тестах новое заднее крыло. Оно сразу сломалось
В субботу на SF-23 установили новый элемент, однако толком поработать с ним команда не успела
В заключительный день тестов в Бахрейне, когда утреннюю смену за рулем проводил Шарл Леклер, Скудерия решила испытать с прицелом на будущее заднее крыло с повышенным уровнем прижима.
Особенность этой версии, помимо прочего, была в том, что новинка держалась на единственном центральном пилоне. Прежде Скудерия долгое время использовала два пилона, разнесенных в стороны по бокам от выхлопной трубы (на фото ниже).
У каждого из вариантов крепления есть свои плюсы и минусы с точки зрения массы и аэродинамики, и в пелотоне Ф1 можно встретить как одно, так и другое решение.
В четверг и пятницу на Ferrari SF-23 стояло крыло с двумя пилонами
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Однако для Ferrari испытания сразу пошли не по плану. Вскоре после того, как гонщик выехал на трассу с новым крылом, ему пришлось вернуться на пит-лейн. Крепление подвижной плоскости крыла подломилось с правой стороны.
Крыло сразу сняли с машины и вернули на SF-23 версию с меньшим прижимом, которая использовалась по ходу двух предыдущих дней.
Причина поломки не вызывает сомнений: в стремлении сэкономить вес конструкторы не заложили в крыло достаточного запаса прочности, и условия реальной трассы с кочками и перегрузками оказались слишком суровыми для этого элемента.
Видно, что плоскость с большим поперечным размером и выраженным рельефом, аэродинамическая нагрузка на которую весьма велика, по краям сужается и держится на очень небольшом участке углепластика. Его прочности в итоге и не хватило.
Поврежденное заднее крыло на Ferrari SF-23 Шарля Леклера
Фото: Джорджо Пиола
По программе в финальный день тестов, кроме проверки этого крыла, в Ferrari собирались уделить серьезное внимание поведению шин. В четверг и пятницу состав средней жесткости позволял пилотам поддерживать очень хороший темп на протяжении нескольких кругов, но затем его свойства резко ухудшались.
В команде объяснили это тем, что на заднюю резину не удается передать необходимое количество энергии. И более загруженное крыло, в частности, было призвано решить этот вопрос.
По ходу утренней части заездов финального дня тестов в Сахире Леклер возглавляет протокол с результатом 1:31.024. Motorsport.com Россия ведет прямую текстовую трансляцию заездов.
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