Ferrari опробовала дешевые тормоза
Инновационный материал позволит Скудерии сэкономить
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С 2021 года все команды Формулы 1 вынуждены действовать в рамках потолка бюджетов. Из-за этого топ-коллективам пришлось сократить часть сотрудников. Но есть и другие способы сэкономить средства и вписаться в лимит. Например, использовать более дешевые детали.
Как сообщает итальянская редакция Motosport, на первой тренировке Гран При Испании Ferrari и Alfa Romeo опробовали новые тормозные диски. Они были произведены компанией Brembo из инновационных материалов. За счет этого диски, с одной стороны, должны оказаться более долговечными, чем нынешние, а с другой, они меньше стоят.
Ожидается, что диски начнут использоваться командами в боевых сессиях с 2022 года.
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|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Испании
|Команды
|Ferrari
|Автор
|Иван Матушкин