Ferrari опробовала дешевые тормоза

С 2021 года все команды Формулы 1 вынуждены действовать в рамках потолка бюджетов. Из-за этого топ-коллективам пришлось сократить часть сотрудников. Но есть и другие способы сэкономить средства и вписаться в лимит. Например, использовать более дешевые детали.

Как сообщает итальянская редакция Motosport, на первой тренировке Гран При Испании Ferrari и Alfa Romeo опробовали новые тормозные диски. Они были произведены компанией Brembo из инновационных материалов. За счет этого диски, с одной стороны, должны оказаться более долговечными, чем нынешние, а с другой, они меньше стоят.

Ожидается, что диски начнут использоваться командами в боевых сессиях с 2022 года.

Дополнительная информация: Франко Нуньес