Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Предыдущая / Шумахер сбил механика на пит-стопе Следующая / Мазепин вошел в 5 лучших пилотов по итогам Гран При Испании
Формула 1 / Гран При Испании Новости

Ferrari опробовала дешевые тормоза

Автор:
, редактор

Инновационный материал позволит Скудерии сэкономить

Ferrari опробовала дешевые тормоза

С 2021 года все команды Формулы 1 вынуждены действовать в рамках потолка бюджетов. Из-за этого топ-коллективам пришлось сократить часть сотрудников. Но есть и другие способы сэкономить средства и вписаться в лимит. Например, использовать более дешевые детали.

Как сообщает итальянская редакция Motosport, на первой тренировке Гран При Испании Ferrari и Alfa Romeo опробовали новые тормозные диски. Они были произведены компанией Brembo из инновационных материалов. За счет этого диски, с одной стороны, должны оказаться более долговечными, чем нынешние, а с другой, они меньше стоят. 

Ожидается, что диски начнут использоваться командами в боевых сессиях с 2022 года.

Дополнительная информация: Франко Нуньес

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Шумахер сбил механика на пит-стопе

Предыдущая новость

Шумахер сбил механика на пит-стопе

Следующая новость

Мазепин вошел в 5 лучших пилотов по итогам Гран При Испании

Мазепин вошел в 5 лучших пилотов по итогам Гран При Испании
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Испании
Команды Ferrari
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое

1
Формула 1

Анализ: Ферстаппен проиграл Хэмилтону из-за Переса

1дн
2
Формула 1

Ferrari опробовала дешевые тормоза

3
Формула 1

Гран При Испании: пять быстрых выводов

1дн
4
Формула 1

Мазепин вошел в 5 лучших пилотов по итогам Гран При Испании

40мин
5
Формула 1

Вольф по ходу гонки требовал убрать Мазепина с пути Хэмилтона. Гоночный директор все объяснил

Самое важное:
Мазепин вошел в 5 лучших пилотов по итогам Гран При Испании
Формула 1

Мазепин вошел в 5 лучших пилотов по итогам Гран При Испании

40мин
Ferrari опробовала дешевые тормоза
Формула 1

Ferrari опробовала дешевые тормоза

Шумахер сбил механика на пит-стопе
Формула 1

Шумахер сбил механика на пит-стопе

Гасли: Цуноде не хватает эмоционального контроля
Формула 1

Гасли: Цуноде не хватает эмоционального контроля

Вольф по ходу гонки требовал убрать Мазепина с пути Хэмилтона. Гоночный директор все объяснил
Формула 1

Вольф по ходу гонки требовал убрать Мазепина с пути Хэмилтона. Гоночный директор все объяснил

Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Иван Матушкин Больше от
Иван Матушкин
Мазепин вошел в 5 лучших пилотов по итогам Гран При Испании Гран При Испании
Формула 1

Мазепин вошел в 5 лучших пилотов по итогам Гран При Испании

Шумахер сбил механика на пит-стопе Гран При Испании
Формула 1

Шумахер сбил механика на пит-стопе

Гасли: Цуноде не хватает эмоционального контроля
Формула 1

Гасли: Цуноде не хватает эмоционального контроля

Больше от
Ferrari
Нехватка свежих шин не помешала Леклеру в квалификации Гран При Испании
Формула 1

Нехватка свежих шин не помешала Леклеру в квалификации

В Ferrari приготовились к сложной гонке Гран При Испании
Формула 1

В Ferrari приготовились к сложной гонке

Гран При Испании: дуэли в квалификациях Гран При Испании
Формула 1

Гран При Испании: дуэли в квалификациях

Самое читаемое Сегодня

Анализ: Ферстаппен проиграл Хэмилтону из-за Переса
Формула 1 Формула 1

Анализ: Ферстаппен проиграл Хэмилтону из-за Переса

Ferrari опробовала дешевые тормоза
Формула 1 Формула 1

Ferrari опробовала дешевые тормоза

Гран При Испании: пять быстрых выводов
Формула 1 Формула 1

Гран При Испании: пять быстрых выводов

Мазепин вошел в 5 лучших пилотов по итогам Гран При Испании
Формула 1 Формула 1

Мазепин вошел в 5 лучших пилотов по итогам Гран При Испании

Вольф по ходу гонки требовал убрать Мазепина с пути Хэмилтона. Гоночный директор все объяснил
Формула 1 Формула 1

Вольф по ходу гонки требовал убрать Мазепина с пути Хэмилтона. Гоночный директор все объяснил

Вольф: Ушедшие из Mercedes еще не скоро начнут работу на Red Bull
Формула 1 Формула 1

Вольф: Ушедшие из Mercedes еще не скоро начнут работу на Red Bull

Шумахер сбил механика на пит-стопе
Формула 1 Формула 1

Шумахер сбил механика на пит-стопе

«Нам отчаянно нужен Перес». Хорнер объяснил тактическое поражение Red Bull
Формула 1 Формула 1

«Нам отчаянно нужен Перес». Хорнер объяснил тактическое поражение Red Bull

Самое важное:

Мазепин вошел в 5 лучших пилотов по итогам Гран При Испании
Формула 1 Формула 1

Мазепин вошел в 5 лучших пилотов по итогам Гран При Испании

Ferrari опробовала дешевые тормоза
Формула 1 Формула 1

Ferrari опробовала дешевые тормоза

Шумахер сбил механика на пит-стопе
Формула 1 Формула 1

Шумахер сбил механика на пит-стопе

Гасли: Цуноде не хватает эмоционального контроля
Формула 1 Формула 1

Гасли: Цуноде не хватает эмоционального контроля

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.