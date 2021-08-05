Ferrari оправдала споры с Сайнсом по ходу гонки

Во время Гран При Венгрии у Карлоса Сайнса возник спор с Ferrari по поводу стратегии. В начале гонки испанец поднялся с 14-го места на шестое, а затем застрял позади Юки Цуноды. Команда хотела позвать его в боксы, однако Сайнс сказал, что по-прежнему может поддерживать высокий темп.

В итоге пилот остался на трассе и после пит-стопа Цуноды оказался на свободном пространстве. Это позволило ему опередить Цуноду и Николя Латифи за счет более поздней остановки. На финиш Сайнс пришел четвертым, а после дисквалификации Себастьяна Феттеля стал третьим.

Глава Ferrari Маттиа Бинотто счел подобные споры о стратегии по ходу гонки вполне нормальными.

«Мы приходим к выводам вместе, это наш подход, мы ведем открытое обсуждение по радио, чтобы в определенных условиях принять верное решение, – сказал Бинотто. – Я думаю, у нас всегда хорошие стратегии, и не только благодаря нашим стратегам, но и благодаря вкладу наших пилотов. Ведь они сидят за рулем и знают условия на трассе.

Так что я не думаю, что у нас была ошибка, ведь финальное решение принял стратег. Пилот высказал мнение, мы пересмотрели симуляцию и свои оценки, и решили, что это верный шаг.

Так что в целом я доволен нашей коммуникацией. Это показывает, что команда работает как надо».

Сайнс тоже счел подобные дебаты нормальными для построения команды:

«Такие вещи приходят, когда мы проводим больше гонок вместе. Когда мы лучше узнаем друг друга, нам станет проще выступать на высоком уровне».