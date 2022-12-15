Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop MULTIVERSE
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop MULTIVERSE
Предыдущая / Саудовская Аравия увела у Австралии право открыть сезон-2024 в Ф1 Следующая / Шумахер стал запасным гонщиком Mercedes F1
Формула 1 Новость

Ferrari официально прекратила отношения с Шумахером

Команда сообщила, что Мик покинул ее академию, проведя там четыре года

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
Ferrari официально прекратила отношения с Шумахером
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Еще в конце лета появились слухи, что в Маранелло не побираются продолжать поддержку Мика Шумахера после окончания 2022 года. Скудерия занималась карьерой немца с 2019 года, но в команде сочли, что эта история подошла к своему логическому завершению.  

В четверг Команда Ferrari выпустила официальное заявление, в котором говорится о «решении прекратить сотрудничество в рамках Академии Ferrari по взаимному согласию».

Обновление: Шумахер стал запасным гонщиком Mercedes F1

Шумахера взяли в Скудерию, с именем которой связаны главные успехи его отца Михаэля, в преддверии дебютного сезона Формулы 2 в 2019 году. Позже по протекции итальянцев гонщик получил место в Haas, за которую провел два сезона. 

«Мик присоединился к семье Ferrari посредством молодежной программы в 2019 году, – говорится в заявлении команды. – Как пилот FDA он провел два сезона в Ф2 за Prema Racing, выиграл три гонки и завоевал в 2020-м титул чемпиона. 

В следующем сезоне он дебютировал в Ф1 с Haas, за которую выступал два года, проведя 43 гонки и заработав 12 очков – за шестое место в Гран При Австрии и восьмое в Гран При Великобритании этого года. Также в 2022 году он оставался запасным пилотом Scuderia Ferrari.

Мы благодарим Мика за эти четыре года и множество совместных километров и желаем ему всего наилучшего в будущем».

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Саудовская Аравия увела у Австралии право открыть сезон-2024 в Ф1
Предыдущая новость

Саудовская Аравия увела у Австралии право открыть сезон-2024 в Ф1
Следующая новость

Шумахер стал запасным гонщиком Mercedes F1

Шумахер стал запасным гонщиком Mercedes F1
Люк Смит Больше от
Люк Смит
Смогла бы Mercedes исправить W13 без лимита бюджетов? Вольф ответил
Формула 1

Смогла бы Mercedes исправить W13 без лимита бюджетов? Вольф ответил

Мнение: почему Вассер станет для Ferrari хорошим боссом
Формула 1

Мнение: почему Вассер станет для Ferrari хорошим боссом

FIA раскрыла номер, который де Врис выбрал для Ф1
Формула 1

FIA раскрыла номер, который де Врис выбрал для Ф1

Мик Шумахер Больше от
Мик Шумахер
Немецкие СМИ увидели в назначении Зайдля шанс для Шумахера
Формула 1

Немецкие СМИ увидели в назначении Зайдля шанс для Шумахера

Шумахер стал запасным гонщиком Mercedes F1
Формула 1

Шумахер стал запасным гонщиком Mercedes F1

«Мик не мог учиться у Мазепина, а вообще он лучший новичок Ф1». Классика от Ральфа
Формула 1

«Мик не мог учиться у Мазепина, а вообще он лучший новичок Ф1». Классика от Ральфа

Ferrari Больше от
Ferrari
Брандл: На месте Mercedes я бы сейчас широко улыбался
Формула 1

Брандл: На месте Mercedes я бы сейчас широко улыбался

Добьется ли Ferrari успеха с Вассером? Ответ Сайнса
Формула 1

Добьется ли Ferrari успеха с Вассером? Ответ Сайнса

Мнение: почему Ferrari выбрала Вассера и с чего ему стоит начать
Формула 1

Мнение: почему Ferrari выбрала Вассера и с чего ему стоит начать

Самое важное:

FIA защитит пилотов Формулы 1 от брызг во время дождя
Формула 1 Формула 1

FIA защитит пилотов Формулы 1 от брызг во время дождя

Стали известны детали инициативы, призванной улучшить пилотам обзорность в сложных погодных условиях

Немецкие СМИ увидели в назначении Зайдля шанс для Шумахера
Формула 1 Формула 1

Немецкие СМИ увидели в назначении Зайдля шанс для Шумахера

По мнению местных экспертов, Мик сможет продолжить карьеру в Ф1 в составе Sauber при покровительстве Audi

Смогла бы Mercedes исправить W13 без лимита бюджетов? Вольф ответил
Формула 1 Формула 1

Смогла бы Mercedes исправить W13 без лимита бюджетов? Вольф ответил

По словам главы команды, проблемы с шасси 2022 года были столь фундаментальными, что разобраться с ними мешала вовсе не нехватка денег

M-Sport выставит в новом сезоне WRC только две машины
WRC WRC

M-Sport выставит в новом сезоне WRC только две машины

Пьер-Луи Лубе будет стартовать за команду в главном зачете мирового ралли, а Адриен Фурмо выступит лишь в WRC2

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.