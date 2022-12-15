Ferrari официально прекратила отношения с Шумахером

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Еще в конце лета появились слухи, что в Маранелло не побираются продолжать поддержку Мика Шумахера после окончания 2022 года. Скудерия занималась карьерой немца с 2019 года, но в команде сочли, что эта история подошла к своему логическому завершению.

В четверг Команда Ferrari выпустила официальное заявление, в котором говорится о «решении прекратить сотрудничество в рамках Академии Ferrari по взаимному согласию».

Обновление: Шумахер стал запасным гонщиком Mercedes F1

Шумахера взяли в Скудерию, с именем которой связаны главные успехи его отца Михаэля, в преддверии дебютного сезона Формулы 2 в 2019 году. Позже по протекции итальянцев гонщик получил место в Haas, за которую провел два сезона.

«Мик присоединился к семье Ferrari посредством молодежной программы в 2019 году, – говорится в заявлении команды. – Как пилот FDA он провел два сезона в Ф2 за Prema Racing, выиграл три гонки и завоевал в 2020-м титул чемпиона.

В следующем сезоне он дебютировал в Ф1 с Haas, за которую выступал два года, проведя 43 гонки и заработав 12 очков – за шестое место в Гран При Австрии и восьмое в Гран При Великобритании этого года. Также в 2022 году он оставался запасным пилотом Scuderia Ferrari.

Мы благодарим Мика за эти четыре года и множество совместных километров и желаем ему всего наилучшего в будущем».