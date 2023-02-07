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Ferrari официально озвучила имя своей новой машины

Источники не подвели – новинка действительно получила имя SF23

Александр Кабановский
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Ferrari официально озвучила имя своей новой машины
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Несколько дней назад нашим коллегам нашим коллегам из итальянской редакции Motorsport.com стал известен индекс, выбранный командой для своего шасси 2023 года – SF23. Во вторник сама команда официально подтвердила правоту этого предположения

Ferrari остается единственной в Формуле 1, чьи машины каждый год называются по-разному. В этот раз решено было не привязывать обозначение к какой-то дате или юбилею, как было прежде. 

«SF – это Scuderia Ferrari, а 23 – это просто номер года», – лаконично сообщается в пресс-релизе.

Схожий индекс был у команды в 2021 году, когда машина называлась SF21. Тот чемпионат команда закончила третьей, не без труда переиграв McLaren в Кубке конструкторов. Шарлю Леклеру с Себастьяном Феттелем не удалось выиграть ни одной гонки. 

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