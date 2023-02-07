Ferrari официально озвучила имя своей новой машины
Источники не подвели – новинка действительно получила имя SF23
Несколько дней назад нашим коллегам нашим коллегам из итальянской редакции Motorsport.com стал известен индекс, выбранный командой для своего шасси 2023 года – SF23. Во вторник сама команда официально подтвердила правоту этого предположения
Ferrari остается единственной в Формуле 1, чьи машины каждый год называются по-разному. В этот раз решено было не привязывать обозначение к какой-то дате или юбилею, как было прежде.
«SF – это Scuderia Ferrari, а 23 – это просто номер года», – лаконично сообщается в пресс-релизе.
Схожий индекс был у команды в 2021 году, когда машина называлась SF21. Тот чемпионат команда закончила третьей, не без труда переиграв McLaren в Кубке конструкторов. Шарлю Леклеру с Себастьяном Феттелем не удалось выиграть ни одной гонки.
Почему главу Alfa Romeo назвали «представителем команды»? Он объяснил
Alfa Romeo едва не подвела нового спонсора
Самое важное:
FIA подтвердила планы президента Сулайема не вмешиваться в дела Ф1
FIA подтвердила планы президента Сулайема не вмешиваться в дела Ф1 FIA подтвердила планы президента Сулайема не вмешиваться в дела Ф1
СМИ: Бин Сулайем отказался от контроля над Формулой 1
СМИ: Бин Сулайем отказался от контроля над Формулой 1 СМИ: Бин Сулайем отказался от контроля над Формулой 1
А что, так можно было? Смена правил не заставила Alfa переделать верхнюю защиту
А что, так можно было? Смена правил не заставила Alfa переделать верхнюю защиту А что, так можно было? Смена правил не заставила Alfa переделать верхнюю защиту
Риккардо: Гран При в Мельбурне ответит, хочу ли я вернуться
Риккардо: Гран При в Мельбурне ответит, хочу ли я вернуться Риккардо: Гран При в Мельбурне ответит, хочу ли я вернуться
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.