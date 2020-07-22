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Формула 1 / Новость

Ferrari объявила о перестановках в руководстве. Немного странных

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Ferrari объявила о перестановках в руководстве. Немного странных
Автор:
, Редактор Ф1
22 июл. 2020 г., 15:30

После неудачного старта сезона 2020 года команда из Маранелло не стала никого увольнять. Зато придумала новую должность

После трех лет подряд, когда Скудерия была главным соперником Mercedes и неизменно финишировала на втором месте в Кубке конструкторов, начало нового чемпионата прошло под знаком резкого снижения конкурентоспособности.

Ни в одной из трех первых гонок Себастьян Феттель с Шарлем Леклером не поднимались на решетке выше третьего ряда. Несмотря на подиум монегаска в Шпильберге Ferrari пока идет только пятой в зачете команд. 

Недавнюю гонку в Венгрии пилоты закончили шестым и 11-м. Спустя несколько дней команда объявила о кадровых перестановках и создании нового департамента производительности.

Целью этих шагов в официальном объявлении называется «повышение эффективности и более выраженный акцент на развитие производительности» путем «формирования более нацеленной и упрощенной цепочки управления и предоставление главам департаментов необходимых средств для достижения своих целей».

Никто из ключевых фигур не уволен. Новый департамент производительности возглавил Энрико Кардиль, который прежде был главным специалистом по аэродинамике и менеджером проекта шасси.

«Другие ключевые области остаются неизменными, – сказано в заявлении. – Энрико Гуалтери отвечает за силовую установку, Лоран Мекис остается спортивным директором и руководит работой гоночной бригады, Симоне Реста по-прежнему возглавляет департамент шасси».

«Несколько дней назад мы уже дали понять, что готовим изменения в организации технической работы, – цитирует пресс-служба главу команды Маттиа Бинотто. – Это нужно, чтобы ускорить процесс конструирования и доработок для повышения эффективности машины.

Требовалось изменение направления, чтобы прочертить четкие линии ответственности и рабочих процессов, подтвердив при этом веру компании в свои талантливые технические кадры. 

Департамент Энрико Кардиля будет опираться на опыт Рори Бёрна и уже зарекомендовавших себя инженеров вроде Давида Санчеса. Он станет ключевым элементом совершенствования автомобиля.

Мы верим в сотрудников Ferrari, специалистов высочайшего уровня. В этом вопросе мы не испытываем зависти к соперникам, но должны были принять решение о перестановках, чтобы поднять планку в отношении ответственности глав департаментов».

Бинотто добавил: «Мы не раз говорили, но стоит повторить вновь: сейчас мы закладываем основу процессов, которые должны привести к новым победам.   

Это потребует времени, мы не обойдемся без спадов вроде того, через который проходим сейчас. Однако мы должны отвечать трудностям с силой и целеустремленностью, чтобы вновь вернуться на вершину спорта, причем сделать это как можно скорее. Это то, чего хотим мы все и чего ждут наши болельщики по всему миру». 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Ferrari В Магазин , Scuderia Ferrari
Автор Люк Смит

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