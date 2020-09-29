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Формула 1 / Новость

Ferrari объявила о дебюте Шварцмана в Формуле 1

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Ferrari объявила о дебюте Шварцмана в Формуле 1
Автор:
, Ответственный редактор

Скудерия подтвердила участие трех гонщиков своей Академии в пятничных тренировках Гран При 2020 года

Гонщики Формулы 2 Роберт Шварцман, Мик Шумахер и Каллум Илотт официально дебютируют в Ф1 еще до конца этого года. Все трое получат шанс сесть за руль по ходу первых пятничных тренировок на оставшихся этапах Гран При нынешнего сезона. 

Для этого будут задействованы партнерские отношения Ferrari с командами Haas и Alfa Romeo. Уже на ближайшем этапе на «Нюрбургринге» Мик будет пилотировать Alfa Romeo, а Каллум – Haas. Роберт сядет за руль позже, в Абу-Даби. С какой командой он будет работать, пока не уточняется.

Дополнение: стало известно, что на Айфельском Гран При Мик Шумахер заменит в утренней пятничной сессии Антонио Джовинацци, а Каллум Илотт – Ромена Грожана.

Для лучшей подготовки все трое юниоров в ближайшую среду, 30 сентября, примут участие в заездах на Ferrari SF71H образца 2018 года во Фьорано. 

«Мы хотим организовать тесты для наилучшей подготовки трех наших сильнейших юниоров к предстоящему дебюту, который станет для каждого их них особенным моментом, – сказал Лоран Мекис, спортивный директор Ferrari и глава Академии. – Они смогут лучше освоиться с машиной Ф1, которая гораздо сложнее той техники, на которой они выступают сейчас.

Я хотел бы поблагодарить Haas и Alfa Romeo Racing за предоставление Каллуму, Мику и Роберту этой возможности. Мы уверены в нашей Академии, которая уже доказала свою эффективность благодаря Шарлю Леклеру. с которым сейчас Скудерия связывает свои долгосрочные планы.

Каллум, Мик и Роберт уже доказали свой уровень в нынешнем сезоне Формулы 2, и предстоящие тесты станут для них еще одной ступенью подготовки». 

Еще до официального объявления Шварцман намекнул на такой вариант развития событий. Петербуржец выложил в сторис своего инстаграма изображение Суперлицензии, выданной ему прошедшей зимой, и обратился к подписчикам с вопросом «Что это?». Как известно, именно Суперлицензия позволяет пилотам принимать участие в Гран При.

Шумахер и Илотт в конце 2019 года уже участвовали в официальных тестах Формулы 1 – немец с Ferrari и Alfa Romeo, британец с последней из этих команд. Шварцман никогда не пилотировал технику чемпионата мира.

За два этапа до завершения чемпионата Ф2 Шумахер-младший лидирует в общем зачете со 191 очком, Илотт идет вторым (169). Шварцман – пятым (140).   

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Об этой статье

Серия Формула 1 , Формула 2
Пилоты Мик Шумахер , Каллум Илотт , Роберт Шварцман
Команды Ferrari , Haas F1 Team , Alfa Romeo
Автор Александр Кабановский

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