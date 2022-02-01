Предыдущая / Alfa Romeo решила поменять цифру в индексе шасси Следующая / Анализ: кто будет руководить гонками Ф1 в 2022 году?Формула 1 Новости
Ferrari объявила название новой машины
Автор: Александра Шубина , редактор
Автомобиль получит имя в честь юбилея Ferrari
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер
Команда Формулы 1 Ferrari объявила, что новое шасси сезона-2022 получит индекс F1-75. Скорее всего, данное имя посвящено юбилею компании, которой в этом году исполняется 75 лет. В 2021-м автомобиль назывался SF21.
Ранее Ferrari представляла обновленный логотип, выполненный в красном, белом и черном цветах с большой цифрой «75» в основе дизайна.
Напомним, что коллектив презентует свой болид 17 февраля.
Расписание презентаций команд Формулы 1 в 2022 году
|Дата
|Команда
|Индекс машины
|10 февраля
|Aston Martin
|AMR22
|11 февраля
|McLaren
|MCL36
|14 февраля
|AlphaTauri
|AT03
|17 февраля
|Ferrari
|F1-75
|18 февраля
|Mercedes
|W13
|21 февраля
|Alpine
|A522
|?
|Red Bull
|RB18
|?
|Alfa Romeo
|C42
Поделились
Комментарии
Event
Powered by
18+, UK residents only, T&Cs Apply, Gamble Responsibly
Предыдущая новость
Alfa Romeo решила поменять цифру в индексе шасси
Следующая новость
Анализ: кто будет руководить гонками Ф1 в 2022 году?
Загрузить комментарии
Ferrari объявила название новой машины
Поделились
Комментарии