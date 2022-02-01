Ferrari объявила название новой машины

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Команда Формулы 1 Ferrari объявила, что новое шасси сезона-2022 получит индекс F1-75. Скорее всего, данное имя посвящено юбилею компании, которой в этом году исполняется 75 лет. В 2021-м автомобиль назывался SF21.

Ранее Ferrari представляла обновленный логотип, выполненный в красном, белом и черном цветах с большой цифрой «75» в основе дизайна.

Напомним, что коллектив презентует свой болид 17 февраля.

Расписание презентаций команд Формулы 1 в 2022 году