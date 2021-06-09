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Ferrari объявила имя нового президента
Автор: Люк Смит , Редактор Ф1
На важный пост пригласили специалиста не из автомобильной сферы
Ferrari сообщила, кто займет пост президента компании. С декабря 2020 года, когда должность по личными причинам освободил Луи Камильери, эту роль выполнял председатель совета директоров Скудерии Джон Элканн. Однако с 1 сентября он уступит пост.
Новым президентом Ferrari станет Бенедетто Винья. Сейчас он выступает президентом STMicroelectronics’ Analog, MEMS и Sensor Group, которые работают в сфере полупроводников. В Скудерии рассчитывают, что опыт Виньи поможет компании первой среди автопроизводителей перейти на следующий этап технологического развития.
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Ferrari объявила имя нового президента
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