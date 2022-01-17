Ferrari объявила дату презентации машины 2022 года

Рано утром 17 января Скудерия объявила, что до ее презентации остался ровно месяц. Команда не раскрыла никаких подробностей о том, где и в каком формате состоится мероприятие, но стоит отметить, что оно пройдет почти за неделю до старта тестов, которые начнутся в Барселоне 23 февраля.

Ferrari стала второй командой, которая назвала дату своей презентации – ранее в Aston Martin выбрали для аналогичного мероприятия 10 февраля.

Для Маренелло предстоящий сезон Ф1 будет очень важен. После провального 2020 года минувший чемпионат принес Скудерии пять подиумов, два поула Шарля Леклера и третье место в Кубке конструкторов.

Теперь в Ferrari не скрывают желания развить успех и вернуться на лидирующие позиции. Леклер и Карлос Сайнс выступать за команду в новом чемпионате.

Ранее стало известно, что новое шасси уже успешно выдержало краш-тесты FIA.