Ferrari: Объяснения провалу в Остине нет

В Остине Себастьян Феттель уступил поул Валттери Боттасу, проиграв всего 0,012 секунды. Однако гонка не задалась для немца с самого начала. Сначала он жаловался на недостаточную поворачиваемость, потеряв несколько позиций, а вскоре и вовсе сошел с дистанции из-за поломки подвески. Шарль Леклер страдал из-за нехватки сцепления и финишировал четвертым.

Подводя итоги уик-энда в столице Техаса, ни пилоты, ни их босс не имели четкого понимания, что пошло не так.

На вопрос о том, понимает ли он, почему скорость машины так изменилась в ночь с субботы на воскресенье, Маттиа Бинотто ответил коротко: «Пока нет. Да, все так просто».

Шарль Леклер сказал: «Я не могу найти этому объяснения, особенно говоря про первый отрезок гонки. Что-то действительно было не так, и мы должны проанализировать и понять, в чем было дело.

На втором и третьем отрезках все было не так плохо, как на первом. Мы все еще были медленнее лидеров, но не так сильно, как в начале. Поэтому я думаю, что нам нужно проанализировать то, что произошло на первом отрезке».

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Он добавил: «У меня было много проблем с передком в некоторых поворотах, он вел себя очень нестабильно. Но, честно говоря, ответов у меня нет. Сцепление было очень, очень плохим».

В Ferrari отметили, что еще не нашли объяснения, чем была вызвана огромная недостаточная поворачиваемость у Себастьяна Феттеля на первых кругах, хотя это могло быть связано с повреждением подвески, которое затем привело к ее окончательной поломке.

«Не ясно, была ли подвеска сломана с самого начала – хотя такой вариант допустим, – сказал Бинотто. – Он [Феттель] сразу почувствовал, что с машиной что-то не так, поэтому можно считать, что подвеска уже была сломана. Но если судить по данным, то еще не ясно, где в конечном итоге она получила повреждения».

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Сам Феттель выразил надежду, что проблемы в Остине не отражают истинную форму команды, и случившееся не повторится в двух финальных Гран При.

«Было ясно, что что-то не сработало, – сказал немец. – Очевидно, мы были не просто немного позади, но еще и значительно медленнее. Я надеюсь, таких проблем в последних двух гонках не случится. Ход мысли ясен – мы хотим побеждать».

Леклер добавил: «Нет никаких причин, почему это должно продолжаться, поэтому мы будем продолжать атаковать».