Ferrari обновит систему охлаждения к Сильверстоуну
Новое расположение радиаторов потребовалось из-за изменений в конструкции топливной системы
Команда Ferrari приготовит к Гран При Великобритании пакет изменений для своих болидов. В первую очередь это коснется расположения радиаторов, пишет издание The Race.
Причина, которая потребовала переделки болида, заключается в отказе от некой секретной системы питания двигателя, которая использовалась в прошлом году и вызвала претензии со стороны FIA.
Эта система позволяла не только впрыскивать в цилиндры больше топлива, но и за счет этого же топлива охлаждать силовую установку. Это позволило переместить основные радиаторы системы охлаждения в верхнюю часть болида, что выгоднее с точки зрения аэродинамики.
Однако теперь моторы Скудерии уже не обладают тем преимуществом в охлаждении за счет топлива, которое существовало в прошлом году. Это потребовало переноса радиаторов в боковые понтоны, как это сделано на болидах соперников.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|ГП Великобритании
|Местонахождение
|Сильверстоун
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов