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Формула 1 / ГП Великобритании / Новость

Ferrari обновит систему охлаждения к Сильверстоуну

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Ferrari обновит систему охлаждения к Сильверстоуну
Автор:
, Редактор
19 июл. 2020 г., 01:00

Новое расположение радиаторов потребовалось из-за изменений в конструкции топливной системы

Команда Ferrari приготовит к Гран При Великобритании пакет изменений для своих болидов. В первую очередь это коснется расположения радиаторов, пишет издание The Race.

Причина, которая потребовала переделки болида, заключается в отказе от некой секретной системы питания двигателя, которая использовалась в прошлом году и вызвала претензии со стороны FIA.

Эта система позволяла не только впрыскивать в цилиндры больше топлива, но и за счет этого же топлива охлаждать силовую установку. Это позволило переместить основные радиаторы системы охлаждения в верхнюю часть болида, что выгоднее с точки зрения аэродинамики.

Однако теперь моторы Скудерии уже не обладают тем преимуществом в охлаждении за счет топлива, которое существовало в прошлом году. Это потребовало переноса радиаторов в боковые понтоны, как это сделано на болидах соперников.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап ГП Великобритании
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Автор Сергей Иванов

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