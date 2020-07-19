Ferrari обновит систему охлаждения к Сильверстоуну

Команда Ferrari приготовит к Гран При Великобритании пакет изменений для своих болидов. В первую очередь это коснется расположения радиаторов, пишет издание The Race.

Причина, которая потребовала переделки болида, заключается в отказе от некой секретной системы питания двигателя, которая использовалась в прошлом году и вызвала претензии со стороны FIA.

Эта система позволяла не только впрыскивать в цилиндры больше топлива, но и за счет этого же топлива охлаждать силовую установку. Это позволило переместить основные радиаторы системы охлаждения в верхнюю часть болида, что выгоднее с точки зрения аэродинамики.

Однако теперь моторы Скудерии уже не обладают тем преимуществом в охлаждении за счет топлива, которое существовало в прошлом году. Это потребовало переноса радиаторов в боковые понтоны, как это сделано на болидах соперников.