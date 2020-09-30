Ferrari обновит днище на Гран При Германии

Ferrari продолжит обновлять болид SF1000 на ближайшем Гран При в Германии. В Сочи Скудерия уже изменила переднее крыло и концевую пластину заднего крыла. На этот раз обновлению подвергнется днище и диффузор.

Ожидается, что апгрейды будут направлены на стабилизацию машины в поворотах и балансировку прижимной силы. По данным Bild, новое днище позволит команде использовать более агрессивные передние крылья, что особенно поможет Себастьяну Феттелю и его стилю агрессивного захода в повороты.

На Гран При России обновленный болид позволил Шарлю Леклеру показать лучший результат за пять последних этапов, заняв шестое место. Феттель, в то же время, испортил себе этап, разбив машину в квалификации, и остался без очков.