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Формула 1 / Гран При Айфеля / Новость

Ferrari обновит днище на Гран При Германии

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Ferrari обновит днище на Гран При Германии
Автор:
, редактор

Особого улучшения стоит ожидать Феттелю

Ferrari продолжит обновлять болид SF1000 на ближайшем Гран При в Германии. В Сочи Скудерия уже изменила переднее крыло и концевую пластину заднего крыла. На этот раз обновлению подвергнется днище и диффузор.

Ожидается, что апгрейды будут направлены на стабилизацию машины в поворотах и балансировку прижимной силы. По данным Bild, новое днище позволит команде использовать более агрессивные передние крылья, что особенно поможет Себастьяну Феттелю и его стилю агрессивного захода в повороты. 

На Гран При России обновленный болид позволил Шарлю Леклеру показать лучший результат за пять последних этапов, заняв шестое место. Феттель, в то же время, испортил себе этап, разбив машину в квалификации, и остался без очков.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Айфеля Билеты
Команды Ferrari
Автор Иван Матушкин

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