Ferrari обновит днище на Гран При Германии
Особого улучшения стоит ожидать Феттелю
Ferrari продолжит обновлять болид SF1000 на ближайшем Гран При в Германии. В Сочи Скудерия уже изменила переднее крыло и концевую пластину заднего крыла. На этот раз обновлению подвергнется днище и диффузор.
Ожидается, что апгрейды будут направлены на стабилизацию машины в поворотах и балансировку прижимной силы. По данным Bild, новое днище позволит команде использовать более агрессивные передние крылья, что особенно поможет Себастьяну Феттелю и его стилю агрессивного захода в повороты.
На Гран При России обновленный болид позволил Шарлю Леклеру показать лучший результат за пять последних этапов, заняв шестое место. Феттель, в то же время, испортил себе этап, разбив машину в квалификации, и остался без очков.
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|Автор
|Иван Матушкин