Ferrari обновит силовые установки перед Гран При Бельгии
Скудерия использует последний шанс на то, чтобы улучшить гибридную составляющую своих агрегатов перед окончательной заморозкой до 2026 года
Глава команды Ferrari Маттиа Бинотто в интервью итальянской редакции Motorsport.com подтвердил, что на Гран При Бельгии команда представит болиды с обновленной гибридной составляющей своих силовых установок.
По правилам, с 1 марта доработка моторов, турбин и агрегатов MGU-H запрещена, а с 1 сентября такой же запрет вводится и на мотор-генератор MGU-K, тяговую батарею и управляющую электронику. Гонка в Бельгии станет последний, когда команды могут внести какие-то изменения в конструкцию.
Бинотто подчеркнул, что от обновлений не стоит ждать прорывной прибавки в мощности, однако заметил, что они обещают быть существенными.
После 1 сентября силовые установки Формулы 1 будут заморожены до 2026 года, когда вступит в силу новый технический регламент на двигатели. Единственное, что решено будет менять, это дорабатывать двигатели с целью повышения их надежности (при сохранении тех же характеристик).
В этой связи интересно признание Бинотто в том, что при разработке силовой установки 2022 года Ferrari делала ставку именно на мощность, пусть и в ущерб надежности. Именно этим он объяснил случившиеся у Скудерии по ходу сезона отказы техники.
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