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Формула 1 / Гран При Бельгии Новости

Ferrari обновит силовые установки перед Гран При Бельгии

Скудерия использует последний шанс на то, чтобы улучшить гибридную составляющую своих агрегатов перед окончательной заморозкой до 2026 года

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Ferrari обновит силовые установки перед Гран При Бельгии
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Глава команды Ferrari Маттиа Бинотто в интервью итальянской редакции Motorsport.com подтвердил, что на Гран При Бельгии команда представит болиды с обновленной гибридной составляющей своих силовых установок.

По правилам, с 1 марта доработка моторов, турбин и агрегатов MGU-H запрещена, а с 1 сентября такой же запрет вводится и на мотор-генератор MGU-K, тяговую батарею и управляющую электронику. Гонка в Бельгии станет последний, когда команды могут внести какие-то изменения в конструкцию.

Бинотто подчеркнул, что от обновлений не стоит ждать прорывной прибавки в мощности, однако заметил, что они обещают быть существенными.

После 1 сентября силовые установки Формулы 1 будут заморожены до 2026 года, когда вступит в силу новый технический регламент на двигатели. Единственное, что решено будет менять, это дорабатывать двигатели с целью повышения их надежности (при сохранении тех же характеристик).

В этой связи интересно признание Бинотто в том, что при разработке силовой установки 2022 года Ferrari делала ставку именно на мощность, пусть и в ущерб надежности. Именно этим он объяснил случившиеся у Скудерии по ходу сезона отказы техники.

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