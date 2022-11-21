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Поскольку титул среди пилотов и Кубок конструкторов в нынешнем сезоне Ф1 нашли своих обладателей досрочно, главная интрига финального этапа состояла в борьбе Серхио Переса с Шарлем Леклером за итоговое второе место.

У Red Bull было больше скорости: Перес стартовал впереди главного соперника и опережал того на первом отрезке дистанции. После этого оба с разницей в семь кругов провели первые пит-стопы, охранив статус-кво.

На 33-м круге (незадолго до двух третей дистанции) механики Ferrari выбежали на пит-лейн, а гонщику сообщили по радио: «Действуй не так, как Перес». Складывалось полное впечатление, что команда нацелена отыграть позицию за счет более ранней остановки.

В Red Bull отреагировали на эти действия и провели Серхио второй пит-стоп. Ferrari же, как выяснилось, с самого начала планировала оставить Леклера на трассе до финиша без новой замены шин.

Хитрость сработала: хоть в конце мексиканец и нагонял соперника, на финише Шарль оказался на секунду раньше и стал вице-чемпионом. После гонки он признался в эфире Sky Sports: «Должен сказать, мы с самого начала разработали план и следовали ему.

Все было просчитано заранее. Сейчас уже можно сказать, что мы надули их и заставили думать, что собираемся провести сменить шины. Он поехал на второй пит-стоп. Так что все было исполнено безупречно. И я горд тем, что у нас получилось».

Глава Ferrari Маттиа Бинотто, который после пропущенного уик-энда в Бразилии вернулся на командный мостик, добавил: «Думаю, фальшивое сообщение стало фантастической историей. Это очень здорово для всей команды и нашего тактического штаба. В этот раз мы очень четко отработали уик-энд.

Второе место в личном и командном зачетах отражают картину всего сезона, а не только сегодняшнего дня. Но в этот раз мы справились с работой. Нам удалось придумать верный прием и реализовать его. Так что я рад за команду».

Шарль Леклер, Ferrari Фото: Ferrari

Итальянец добавил: «Когда Ferrari допускает ошибки, нас всегда серьезно критикуют. Но я-то знаю, что эти парни умеют хорошо делать свое дело».

Леклер отметил: «Давление в этот раз было особенно сильным. Оно было и внешним из-за всех этих слухов, и внутренним из-за необходимости удержать второе место в обоих зачетах.

Мы справились с ситуацией наилучшим образом, и я горд командой.

Не думаю, что по чистой скорости мы могли тягаться с Red Bull. Они были сильнее. Но мы вынудили их сделать ошибку, остановиться дважды – и добились своего. Я очень доволен».

Для Шарля прошедший сезон стал самым успешным в карьере. Он выиграл три Гран При и стал вице-чемпионом мира. Прежде его лучшим результатом были две выигранные гонки в сезоне-2019, который монегаск завершил четвертым.