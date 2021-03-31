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Формула 1 / Новость

Ferrari обещает отыграть отставание по мотору только в 2022 году

Автор:
, редактор

Босс итальянцев видит недостатки машины в разных областях

Ferrari обещает отыграть отставание по мотору только в 2022 году

Ferrari ставила себе цель вернуться в первую тройку Кубка конструкторов в 2021 году. Однако на Гран При Бахрейна пилоты команды не смогли забраться выше шестого места и босс Скудерии Маттиа Бинотто признал, что отставание от лидеров сократилось, но не исчезло.

Отдельно Бинотто отметил, что бывший самым слабым местом команды в прошлом году мотор стал лучше, но этого не достаточно.

«Не думаю, что у нас есть все необходимые нам составляющие [для успеха], – цитирует Бинотто Racing News 365. – Думаю, наш мотор все еще отстает, хоть и меньше, чем раньше. Но наше отставание сократилось и, надеюсь, в следующем году с новым мотором мы догоним остальных.

Полагаю, в аэродинамике тоже есть отставание – в скоростных поворотах. Да и в целом... Но разрывы становятся все меньше. Важнее то, что мы работаем в верном направлении. И это сделает нас сильнее в будущем».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Ferrari
Автор Иван Матушкин

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