Ferrari обещает отыграть отставание по мотору только в 2022 году

Ferrari ставила себе цель вернуться в первую тройку Кубка конструкторов в 2021 году. Однако на Гран При Бахрейна пилоты команды не смогли забраться выше шестого места и босс Скудерии Маттиа Бинотто признал, что отставание от лидеров сократилось, но не исчезло.

Отдельно Бинотто отметил, что бывший самым слабым местом команды в прошлом году мотор стал лучше, но этого не достаточно.

«Не думаю, что у нас есть все необходимые нам составляющие [для успеха], – цитирует Бинотто Racing News 365. – Думаю, наш мотор все еще отстает, хоть и меньше, чем раньше. Но наше отставание сократилось и, надеюсь, в следующем году с новым мотором мы догоним остальных.

Полагаю, в аэродинамике тоже есть отставание – в скоростных поворотах. Да и в целом... Но разрывы становятся все меньше. Важнее то, что мы работаем в верном направлении. И это сделает нас сильнее в будущем».