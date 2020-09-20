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Формула 1 / Мнение

Ferrari нужны три сотрудника, чтобы спасти болид SF1000

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Ferrari нужны три сотрудника, чтобы спасти болид SF1000
Автор:
, ответственный редактор

Машина Скудерии в 2020 году получилась крайне неудачной. Чтобы иметь шансы изменить ситуацию в 2021 году, команде нужно освежить три департамента

Ferrari проводит в Формуле 1 худший сезон за последние годы, с трудом завоевав два подиума в девяти Гран При. Проблемы болида SF1000 ясны, но решения для них не найдены. 

Команда ждет найма трех важных сотрудников, среди которых инженер и специалист по аэродинамике, чтобы развернуть негативный тренд. Жан Тодт считает, что Скудерия сейчас в гораздо лучшей форме, чем была в 1993 году... но многое все равно не складывается. 

Тодт возглавил Ferrari в июле 1993 года, когда команда была в глубоком кризисе. Многие обозреватели сравнивают его с нынешним, но сам Тодт уверен, что ситуации несравнимы.

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«Я хорошо знаю их ситуацию, – объяснил Тодт в Муджелло. – Я видел статьи, в которых люди сравнивают два этих момента. Но нынешняя ситуация полностью отличаются от того, что я увидел в Ferrari, придя в нее. Честно говоря, я бы предпочел оказаться в нынешней ситуации - жизнь была бы намного легче».

Президент FIA считает, что руководство Скудерии способно вернуть ее на лидирующие позиции: «У них очень крепкая организация. Но, вероятно, некоторые ее составляющие все еще не на нужном уровне».

Скудерия идет шестой в Кубке конструкторов, а в последних гонках едва пробивается в топ-10. И признаков изменения ситуации не видно. Есть риск, что в 2021-м команда продолжит разочаровывающие выступления.

После того, как некоторые руководители Ferrari запустили слухи об изменении технического штаба, ряд сотрудников ушли в оборонительную позицию, чтобы не потерять работу. Команда работает в переходной фазе, ожидая смены правил в 2022 году.

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Сейчас Ferrari расплачивается за то, что в 2019 году подошла к правилам касательно силовых установок с излишним воображением. Команда нарушила дух технического регламента, при этом не нарушив его букву, так как правила оставляли простор для интерпретаций в серых зонах. А когда регламент был прояснен, это нанесло по Скудерии огромный удар, лишив ее 50 л.с.

Но SF1000 разочаровывает не только с точки зрения мотора, ведь болиды Себастьяна Феттеля и Шарля Леклера нередко оказываются позади Alfa Romeo Кими Райкконена, у которой такой же двигатель. Это признак серьезных проблем с шасси и аэродинамикой.

Неправильной оказалась сама база этой машины, и пока признаков изменений не видно. Заморозка машин на следующий год сделало их изменение проблематичным. Но Ferrari нужны свежие идеи, чтобы скорректировать те недостатки, что были выявлены, но не устранены.

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Бинотто сказал, что маленькими шагами эту машину не изменишь – требуется глубокое вмешательство. Команде необходимы три ключевые фигуры: инженер, специалист по аэродинамике и специалист по шасси. 

Но есть ощущение, что чинить SF1000 уже поздно. Даже если удастся найти и нанять нужных профессионалов. Фанаты же надеются, что еще не поздно встряхнуть команду перед 2021 годом, ведь надо не строить новую машину, а скорректировать нынешнюю, использовав два жетона на доработку. 

Ближайшие дни станут определяющими для будущего сезона. Сюрпризов в Сочи надо ждать не на трассе, а в паддоке.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Ferrari
Автор Франко Нуньес

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