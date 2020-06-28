Ferrari: Новые правила не сделают пит-стопы медленнее

Новый протокол работы Формулы 1, утвержденный после карантина для снижения вирусной угрозы, предусматривает сокращение числа сотрудников команд в паддоке и использование ими средств индивидуальной защиты.

Введенные ограничения затруднят работу в тех ситуациях, когда прежде требовалось большое количество людей в одном месте – скажем, замена мотора по оценкам потребует теперь вдвое больше времени.

При этом спортивный директор Ferrari Лоран Мекис уверен, что пит-стопы, когда каждая секунда на вес золота, в 2020 году будут проходить ничуть не медленнее, чем прежде.

«Общий лимит составляет 80 человек, – объяснил он по ходу телеконференции для журналистов. – Но мы прежде всего отказываемся от тех, кто не работает с техникой. Из-за этого работа на пит-стопах и инженерная группа практически не пострадают.

Небольшой эффект все же будет. Мы ощущаем ответственность и соблюдаем введенные ограничения. Но но пит-стопах и в операционных вопросах людей останется практически столько же.

Мы постарались первести на удаленную работу всех, кого только возможно. У нас в Ferrari давно работают «параллельные боксы», еще один гараж, где идет удаленная работа. Сейчас мы перенесли туда все, что было возможно. Думаю, все остальные поступили также, да и FIA тоже.

Но если говорить именно о пит-стопах, все будет работать как раньше».