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Формула 1 / Новость

Ferrari: Новые правила не сделают пит-стопы медленнее

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Ferrari: Новые правила не сделают пит-стопы медленнее
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
28 июн. 2020 г., 11:00

Спортивный директор Скудерии Лоран Мекис уверен, что ограничения для персонала команд не помешают столь же стремительно менять колеса по ходу гонки

Новый протокол работы Формулы 1, утвержденный после карантина для снижения вирусной угрозы, предусматривает сокращение числа сотрудников команд в паддоке и использование ими средств индивидуальной защиты. 

Введенные ограничения затруднят работу в тех ситуациях, когда прежде требовалось большое количество людей в одном месте – скажем, замена мотора по оценкам потребует теперь вдвое больше времени.

При этом спортивный директор Ferrari Лоран Мекис уверен, что пит-стопы, когда каждая секунда на вес золота, в 2020 году будут проходить ничуть не медленнее, чем прежде. 

«Общий лимит составляет 80 человек, – объяснил он по ходу телеконференции для журналистов. – Но мы прежде всего отказываемся от тех, кто не работает с техникой. Из-за этого работа на пит-стопах и инженерная группа практически не пострадают.

Небольшой эффект все же будет. Мы ощущаем ответственность и соблюдаем введенные ограничения. Но но пит-стопах и в операционных вопросах людей останется практически столько же.

Мы постарались первести на удаленную работу всех, кого только возможно. У нас в Ferrari давно работают «параллельные боксы», еще один гараж, где идет удаленная работа. Сейчас мы перенесли туда все, что было возможно. Думаю, все остальные поступили также, да и FIA тоже.

Но если говорить именно о пит-стопах, все будет работать как раньше».

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Команды Ferrari В Магазин
Автор Джонатан Нобл

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