Ferrari привезет в Испанию обновку. Но не ту, что ждали
Скудерия выучила урок Португалии с износом шин и стремится решить проблему
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Гран При Испании внесет значительную ясность в расклад борьбы за третье место в Кубке конструкторов. В связи с универсальностью трассы в Барселоне, машины, которые хороши на ней, обычно бывают хороши на большинстве других трасс.
Особенно важным этот этап будет для Ferrari, которая неудачно выступила в Португалии. В Алгарве Скудерия набрала 8 очков против 12 у McLaren и теперь отстает от соперников на 11 баллов в командном зачете.
На тренировках в Португалии Ferrari опробовала новое днище, на котором перед задними колесами установлено сразу шесть плавников для отклонения воздушного потока. Испытания были признаны успешными, однако в гонке днище не использовалось потому, что команда изготовила лишь один экземпляр, и не могла дать его обоим пилотам сразу. А ставить одного из гонщиков в проигрышное положение в Скудерии не захотели.
Детали нового днища Ferrari SF21
Фото: Giorgio Piola
Можно было ожидать, что новое днище появится на обоих болидах SF21 в Испании, однако в Скудерии решили иначе. Новинку используют на трассах, чья конфигурация будет более похожа на Портиман. А вот в Барселону команда привезет обновленное заднее крыло. Это будет версия для Монако с большой аэродинамической нагрузкой. В Испании ее точно опробуют на тренировках, но неизвестно, используют ли в гонке.
Также Ferrari трудится над новой гидравлической системой задней подвески, которая должна снизить износ шин на прогретом асфальте. Скудерия столкнулась с этой проблемой в Португалии, где износ резины лишил очков Карлоса Сайнса. Возможно, новинка поможет испанцу реабилитироваться на домашней трассе.
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|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Испании
|Местонахождение
|Каталунья
|Пилоты
|Карлос Сайнс , Шарль Леклер
|Автор
|Франко Нуньес