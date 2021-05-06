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Формула 1 / Гран При Испании Новости

Ferrari привезет в Испанию обновку. Но не ту, что ждали

Автор:
, Главный редактор Motorsport.com Италия
Перевод:
Иван Матушкин
, редактор

Скудерия выучила урок Португалии с износом шин и стремится решить проблему

Ferrari привезет в Испанию обновку. Но не ту, что ждали

Гран При Испании внесет значительную ясность в расклад борьбы за третье место в Кубке конструкторов. В связи с универсальностью трассы в Барселоне, машины, которые хороши на ней, обычно бывают хороши на большинстве других трасс. 

Особенно важным этот этап будет для Ferrari, которая неудачно выступила в Португалии. В Алгарве Скудерия набрала 8 очков против 12 у McLaren и теперь отстает от соперников на 11 баллов в командном зачете. 

На тренировках в Португалии Ferrari опробовала новое днище, на котором перед задними колесами установлено сразу шесть плавников для отклонения воздушного потока. Испытания были признаны успешными, однако в гонке днище не использовалось потому, что команда изготовила лишь один экземпляр, и не могла дать его обоим пилотам сразу. А ставить одного из гонщиков в проигрышное положение в Скудерии не захотели.

Детали нового днища Ferrari SF21

Детали нового днища Ferrari SF21

Фото: Giorgio Piola

Можно было ожидать, что новое днище появится на обоих болидах SF21 в Испании, однако в Скудерии решили иначе. Новинку используют на трассах, чья конфигурация будет более похожа на Портиман. А вот в Барселону команда привезет обновленное заднее крыло. Это будет версия для Монако с большой аэродинамической нагрузкой. В Испании ее точно опробуют на тренировках, но неизвестно, используют ли в гонке.

Также Ferrari трудится над новой гидравлической системой задней подвески, которая должна снизить износ шин на прогретом асфальте. Скудерия столкнулась с этой проблемой в Португалии, где износ резины лишил очков Карлоса Сайнса. Возможно, новинка поможет испанцу реабилитироваться на домашней трассе.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Испании
Местонахождение Каталунья
Пилоты Карлос Сайнс , Шарль Леклер
Автор Франко Нуньес

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