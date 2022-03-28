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Во время периода сейфти-кара, вызванного аварией Николя Латифи, Карлос Сайнс выехал из боксов практически параллельно Серхио Пересу. Несмотря на то, что Сайнс на несколько сантиметров оказался впереди соперника, в этой мини-борьбе он потерял позицию, поскольку Перес ускорился на выходе из первого поворота и вынудил Карлоса уступить.

Ferrari сразу же сообщила об инциденте директору гонки, потому как мексиканец должен был вернуть позицию гонщику Скудерии. На телетрансляции довольно отчетливо видно, что Сайнс был впереди: несмотря на это, FIA отложила расследование вопроса, который так и не решила до рестарта.

Карлос Сайнс, Ferrari F1-75, Серхио Перес, Red Bull Racing RB18 Фото: Sam Bloxham / Motorsport Images

Это означало, что после отмашки зеленым флагом Перес мог немного «сдержать» Сайнса, так и не дав ему возможности побороться с ехавшим впереди Максом Ферстаппеном. Да, затем – уже после возобновления заезда – Серхио по своей же инициативе вернул Карлосу позицию, но из-за этого оба пилота потеряли немало драгоценного времени по ходу этого размена.

Сайнс оказался недоволен ситуацией. «По итогу получился беспорядок, который был вовсе не обязательным, – особенно учитывая, что за шесть кругов, проведенных за сейфти-каром, было миллион возможностей для Чеко пропустить меня и получить хорошую борьбу на рестарте, – объяснил Сайнс. – Если бы меня, например, обогнал Джордж Расселл, то что бы мы сделали? Пришлось бы Чеко пропустить и Расселла, и меня – что было бы чрезвычайно несправедливо по отношению к нему? Или тогда Чеко не вернул бы мне позицию, потому что между нами был бы Расселл, и тогда это было бы ужасно несправедливо уже по отношению ко мне?

Это как раз те вещи, в которых чемпионату надо совершенствоваться, поскольку подобные нюансы стоит упростить, сделать их более легкими и быстрыми для понимания – в том числе и для гонщиков».

Босс Ferrari Маттиа Бинотто согласился, что FIA слишком долго размышляла о принятии решения. «Я думаю, что им потребовалось слишком много времени, чтобы что-то решить и передать это стюардам, – отметил Бинотто. – Казалось, что они приняли решение уже в тот момент, когда машина безопасности возвращалась на пит-лейн, – а значит, было уже поздно разменивать позиции до рестарта.

Я их не виню, но, видимо, в подобных ситуациях нужно ускоряться, потому что в данной ситуации все было довольно очевидно. Думаю, здесь можно было сделать все по-другому – и было бы важно сделать все по-другому. Было бы гораздо более справедливо обменяться позициями перед возобновлением заезда».

Сайнс также добавил, что, по его мнению, этот вопрос стоит разобрать с FIA. «Наш главный приоритет сейчас – обсудить эту ситуацию с Международной автомобильной федерацией, потому что Чеко потерял возможность побороться со мной на рестарте, и я лишился шанса посоревноваться с Максом, – отметил Карлос. – У нас было много кругов на размен позиций. FIA не позволила нам это сделать – и ради гонок, ради Формулы 1 такие вещи должны происходить быстрее и эффективнее».