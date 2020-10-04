Ferrari не заинтересована в поставке моторов Red Bull
В Маранелло никак не реагируют на уход Honda
Ferrari не стала никак публично реагировать на объявление об уходе Honda из Формулы 1. Несмотря на то, что один из производителей моторов покидает чемпионат, это никак не скажется на планах Маранелло, так как в команде не думают поставлять свои моторы Red Bull или AlphaTauri.
Обе команды с 2022 года могут остаться без поставщика двигателей. При этом, AlphaTauri в бытность Toro Rosso покупала двигатели у Ferrari. Могут ли они вновь попросить о сотрудничестве со Скудерией? Кажется, нет. Особенно после того, как Серджо Маркьонне, будучи президентом Ferrari, отказал Red Bull в поставке моторов и команда договорилась с Honda.
С тех пор прошло несколько лет, а до ухода Honda еще больше года, однако кажется, что прежнее решение не будет пересмотрено.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Ferrari , Red Bull Racing
|Автор
|Франко Нуньес