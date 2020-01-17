Ferrari не успеет запустить новый симулятор до старта сезона

В свете скорого перехода Формулы 1 на новый регламент, который существенно ограничит расходы команд, сразу несколько участников чемпионата запланировали на 2019-20 годы серьезную реконструкцию своих симуляторов или создание новых.

В этот список вошла и Ferrari, где инструмент компьютерного анализа должен был помочь инженерам исправить ошибки сезона-2019. Тогда из-за нехватки прижимной силы пилоты столкнулись с повышенным износом шин, и разобраться с этой проблемой удалось только к осени.

В декабре глава Скудерии Маттиа Бинотто говорил о задаче продвигаться вперед, но признавал, что «желаемого нельзя добиться за пару дней».

В работе над новой машиной с внутренним индексом 671 – ее официальное имя будет раскрыто только на презентации 11 февраля – инженерам должен был помочь новый симулятор, работы над которым завершаются на базе в Маранелло.

Однако наши источники сообщают, что финальная фаза отладки затягивается, потому полной функциональности, обеспечивающей необходимый уровень корреляции с условиями реальной трассы, получится добиться только после старта чемпионата.

Планируется, что первое время симулятор будет использоваться для доработок машины 2020 года, после чего его довольно быстро переключат на исследования, направленные на разработку шасси по регламенту-2021.