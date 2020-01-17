Ferrari не успеет запустить новый симулятор до старта сезона

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
12 мар.
-
15 мар.
Следующее событие через
54 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
19 мар.
-
22 мар.
Следующее событие через
61 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Вьетнама
Билеты
02 апр.
-
05 апр.
Следующее событие через
75 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Китая
Билеты
16 апр.
-
19 апр.
Следующее событие через
89 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Нидерландов
Билеты
30 апр.
-
03 мая
Следующее событие через
103 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
07 мая
-
10 мая
Следующее событие через
110 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
21 мая
-
24 мая
Следующее событие через
124 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
04 июн.
-
07 июн.
Следующее событие через
138 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
11 июн.
-
14 июн.
Следующее событие через
145 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
159 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
166 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
180 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
194 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
222 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
229 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
243 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
250 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
264 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
278 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
285 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
299 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
313 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Ferrari не успеет запустить новый симулятор до старта сезона

Поделились
Комментарии
Ferrari не успеет запустить новый симулятор до старта сезона
Автор:
, ответственный редактор
17 янв. 2020 г., 10:53

Как стало известно Motorsport.com, один из важнейших инструментов в работе инженеров будет в запущен в работу этой весной, но уже после первых этапов чемпионата.

В свете скорого перехода Формулы 1 на новый регламент, который существенно ограничит расходы команд, сразу несколько участников чемпионата запланировали на 2019-20 годы серьезную реконструкцию своих симуляторов или создание новых. 

В этот список вошла и Ferrari, где инструмент компьютерного анализа должен был помочь инженерам исправить ошибки сезона-2019. Тогда из-за нехватки прижимной силы пилоты столкнулись с повышенным износом шин, и разобраться с этой проблемой удалось только к осени. 

Читайте также:

В декабре глава Скудерии Маттиа Бинотто говорил о задаче продвигаться вперед, но признавал, что «желаемого нельзя добиться за пару дней». 

В работе над новой машиной с внутренним индексом 671 – ее официальное имя будет раскрыто только на презентации 11 февраля – инженерам должен был помочь новый симулятор, работы над которым завершаются на базе в Маранелло. 

Однако наши источники сообщают, что финальная фаза отладки затягивается, потому полной функциональности, обеспечивающей необходимый уровень корреляции с условиями реальной трассы, получится добиться только после старта чемпионата. 

Планируется, что первое время симулятор будет использоваться для доработок машины 2020 года, после чего его довольно быстро переключат на исследования, направленные на разработку шасси по регламенту-2021. 

Читайте также:

Следующая новость
Mercedes покажет машину через три дня после Ferrari

Предыдущая новость

Mercedes покажет машину через три дня после Ferrari
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Ferrari В Магазин
Автор Франко Нуньес

База данных

Гран При Австралии

Гран При Австралии

12 мар. - 15 мар.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Дакар

Каргинов на КамАЗе выиграл «Дакар» 2020 года

2
Формула 1

СМИ: Хэмилтон ведет переговоры о двухлетнем контракте с Mercedes

3
Формула 1

Ferrari не успеет запустить новый симулятор до старта сезона

4
Дакар

Сайнс в третий раз победил на «Дакаре»

5
Формула 1

Риккардо vs Норрис: выбираем самого веселого пилота Ф1

Последние видео

Технический обзор сезона-2019: Mercedes vs Ferrari 05:25
Формула 1

Технический обзор сезона-2019: Mercedes vs Ferrari

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1
17 окт. 2019 г.

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Самое важное:

Ferrari не успеет запустить новый симулятор до старта сезона
F1

Ferrari не успеет запустить новый симулятор до старта сезона

Mercedes покажет машину через три дня после Ferrari
F1

Mercedes покажет машину через три дня после Ferrari

Брата Леклера взяли в Академию Ferrari
F1

Брата Леклера взяли в Академию Ferrari

СМИ: Хэмилтон ведет переговоры о двухлетнем контракте с Mercedes
F1

СМИ: Хэмилтон ведет переговоры о двухлетнем контракте с Mercedes

Квят прошел подгонку сиденья
F1

Квят прошел подгонку сиденья

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
12 мар.
Билеты
19 мар.
Билеты
2 апр.
Билеты
16 апр.
Билеты
30 апр.
Билеты
7 мая
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.