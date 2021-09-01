Ferrari не успеет подготовить новый мотор к Монце

Ferrari во время летнего перерыва анонсировала значительное обновление силовой установки по ходу нынешнего сезона. Ожидалось, что Скудерия по традиции представит его на домашнем Гран При Италии. Однако спортивный директор команды Лоран Мекис заявил, что сделать этого не получится.

«В Монце мотора не будет, – заверил Мекис журналистов. – Мы еще не решили, когда конкретно его представим. Понятно, что календарь только что изменили [был отменен Гран При Японии – прим.ред.], так что мы подумаем, как будет поступить лучше всего. Но это точно будет не в Монце, а позже».

В этом сезоне Ferrari значительно обновила болид после прошлого года и добилась значительного прогресса: вместо шестого места в Кубке конструкторов команда борется за третье. Однако на ее силовой установке осталось много прошлогодних элементов, которые правила позволяют обновить по ходу сезона.