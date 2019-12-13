Ferrari не собирается вмешиваться в борьбу своих пилотов за титул
Руководство итальянской команды поделит гонщиков на первый и второй номера, только если один из них будет заметно уступать другому.
Непростые взаимоотношения между Себастьяном Феттелем и Шарлем Леклером по ходу этого сезона стали одной из наиболее популярных тем для обсуждения в паддоке. Руководство Ferrari не смогло обойти эту тему и на традиционном предрождественском ужине для представителей СМИ, который состоялся на этой неделе в Маранелло.
В частности, своими мыслями с журналистами на мероприятии поделился генеральный директор Ferrari Луи Камильери.
«Конечно, выступления Шарля повлияли на ситуацию и на статус гонщиков. Это неизбежно, когда в команде есть чемпион мира, но приходит молодой пилот и проводит феноменальный сезон. А Шарль, безусловно, очень талантлив. Даже мы не ожидали от него столь ярких выступлений.
Конечно, столкновение наших гонщиков в Бразилии было кошмаром. Тем не менее, ситуация в каком-то смысле разрядилась. Иногда должно произойти нечто подобное, чтобы можно было расставить все по своим местам. И теперь Маттиа сможет лучше управлять ситуацией – так как знает, до чего может дойти дело».
Сам же Маттиа Бинотто сообщил, что развитие событий в этом сезоне не повлияло на представление руководства Ferrari о том, как надо управлять гонщиками. В частности, Скудерия считает, что разделение пилотов на первого и второго возможно только в случае очевидного доминирования одного над другим.
«Они начнут сезон в равном статусе, – рассказал руководитель команды. – И если в какой-то момент разница по очкам между ними будет большой, если придется пожертвовать результатами одного ради чемпионского титула, мы это сделаем. Но сейчас обсуждать это рано.
Вы спрашиваете – а что будет, если за несколько гонок до конца у обоих будут шансы на чемпионство, а разница в чемпионате будет составлять пару-тройку очков? Тогда они будут сражаться между собой и поступать так, как считают нужным».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Кирилл Качнов
Ferrari не собирается вмешиваться в борьбу своих пилотов за титул
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