Ferrari не собирается вмешиваться в борьбу своих пилотов за титул

Непростые взаимоотношения между Себастьяном Феттелем и Шарлем Леклером по ходу этого сезона стали одной из наиболее популярных тем для обсуждения в паддоке. Руководство Ferrari не смогло обойти эту тему и на традиционном предрождественском ужине для представителей СМИ, который состоялся на этой неделе в Маранелло.

В частности, своими мыслями с журналистами на мероприятии поделился генеральный директор Ferrari Луи Камильери.

«Конечно, выступления Шарля повлияли на ситуацию и на статус гонщиков. Это неизбежно, когда в команде есть чемпион мира, но приходит молодой пилот и проводит феноменальный сезон. А Шарль, безусловно, очень талантлив. Даже мы не ожидали от него столь ярких выступлений.

Конечно, столкновение наших гонщиков в Бразилии было кошмаром. Тем не менее, ситуация в каком-то смысле разрядилась. Иногда должно произойти нечто подобное, чтобы можно было расставить все по своим местам. И теперь Маттиа сможет лучше управлять ситуацией – так как знает, до чего может дойти дело».

Сам же Маттиа Бинотто сообщил, что развитие событий в этом сезоне не повлияло на представление руководства Ferrari о том, как надо управлять гонщиками. В частности, Скудерия считает, что разделение пилотов на первого и второго возможно только в случае очевидного доминирования одного над другим.

«Они начнут сезон в равном статусе, – рассказал руководитель команды. – И если в какой-то момент разница по очкам между ними будет большой, если придется пожертвовать результатами одного ради чемпионского титула, мы это сделаем. Но сейчас обсуждать это рано.

Вы спрашиваете – а что будет, если за несколько гонок до конца у обоих будут шансы на чемпионство, а разница в чемпионате будет составлять пару-тройку очков? Тогда они будут сражаться между собой и поступать так, как считают нужным».