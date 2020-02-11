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Формула 1 / Новость

Ferrari не рассматривает вариант контракта с Хэмилтоном

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Ferrari не рассматривает вариант контракта с Хэмилтоном
Автор:
, Главный редактор
11 февр. 2020 г., 20:06

На презентации нового болида итальянской команды Маттиа Бинотто и Себастьян Феттель не слишком много говорили о сезоне, который стартует через год – но подтвердили, что в целом не против продолжить сотрудничество.

Хотя мероприятие в театре итальянского города Реджио-Эмилия было посвящено болиду, который выйдет на трассу в этом году, второй вопрос на пресс-конференции по окончании торжественной части касался сезона 2021 года. У руководителя команды поинтересовались, продолжает ли Ferrari рассматривать вариант привлечения Льюиса Хэмилтона, а у Себастьяна Феттеля – в составе какого коллектива он хотел бы выйти на старт через год.

«Себастьян для нас – кандидат номер один, – ответил Маттиа Бинотто. – Конечно, у нас есть что обсудить, и мы со временем обязательно займемся этим. Но говорю со всей определенностью: Себ находится на первой строчке нашего списка, и мы предпочли бы продолжить сотрудничество именно с ним.

Вопрос не только в нас, у Себастьяна тоже есть свои представления о нашем сотрудничестве. Мы начинаем все это обсуждать, но это требует определенного времени. Сейчас на повестке дня тесты и первые гонки, но мы найдем время и для остального».

Босс Скудерии сознательно избегал упоминаний о Хэмилтоне, но чуть позже журналисты подняли тему повторно – и в ответ на вопрос, может ли британец быть запасным вариантом на случай отказа от сотрудничества с Феттелем, Бинотто ответил: «Нет, такой вариант мы не рассматриваем».

«Если вы намекаете на то, что мне пора на покой – так Льюис даже старше меня, – в свою очередь, рассказал Феттель. – У меня нет никаких ограничений в связи с моим возрастом. И я счастлив продолжать работу со своей командой. Но в целом сейчас, наверное, не очень логично уходить от главной темы сегодняшнего мероприятия. Все-таки мы собрались побеседовать о том, что мы уже сделали, и о том, что нас ждет в этом сезоне – а не о более отдаленном будущем».

Напомним, что напарник четырехкратного чемпиона мира Шарль Леклер недавно продлил свой контракт с Ferrari до конца 2024 года.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Ferrari В Магазин
Автор Кирилл Качнов

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