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Формула 1 / Новость

Ferrari не простила Леклеру прыжок с парашютом

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Ferrari не простила Леклеру прыжок с парашютом
Автор:
, Редактор
18 февр. 2020 г., 08:16

По словам Маттиа Бинотто, экстремальный поступок пилота Скудерии стал поводом для серьезного разговора

Команды Формулы 1 с каждым годом все сильнее ужесточают прописанные в контрактах требования к пилотам беречь свое здоровье и не заниматься в свободное от гонок время экстремальными видами спорта, дабы избежать травм. Тем не менее, гонщики продолжают искать возможности получить адреналин в перерывах между Гран При.

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Так, Шарль Леклер в прошлом месяце попробовал себя в воздушной акробатике, прыгнув с самолета с парашютом. Как выяснилось, руководству Скудерии это очень не понравилось.

«Порой, пилоты доставляют нам головную боль, признался руководитель команды в эфире итальянского телеканала Rai 2. – Например, было неприятно, когда Шарль пригнул с парашютом из самолета. Простили ли мы его? Нет!

Однако он уверил нас в том, что больше не будет так поступать. Надеюсь, он все понял».

Вместе с Бинотто в студии был и Себастьян Феттель. Про историю с парашютом он пошутил: «Шарлю просто нужно было позвать Маттиа с собой. Я, кстати, тоже так прыгал. Но до того, как перейти в Скудерию». 

Бинотто также ответил на вопрос о целях на 2020 год: «Сложно что-то предсказывать. В прошлом году после зимних тестов мы были уверены в своих силах, но в Австралии на нас пролился холодный душ. Однако мы команда молодых специалистов, и нам есть что улучшить. Не стоит также забывать и о том, что соперничество в Формуле 1 никогда не было столь сильным, как сейчас».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Шарль Леклер
Команды Ferrari В Магазин
Автор Сергей Иванов

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