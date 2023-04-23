Ferrari не повезет в Баку новинки и сделает ставку на квалификацию
С учетом спринтерского формата предстоящего уик-энда в Маранелло решили свести риск к минимуму
После длительной паузы сезон Ф1 продолжится на городской трассе в Баку. Ferrari отправится туда после полного разочарования Мельбурна – там Шарль Леклер выбыл из гонки на первом же круге после контакта с Лэнсом Строллом, а Карлоса Сайнса после финиша на четвертом месте лишил очков судейский штраф.
При этом в команде верят, что алая машина SF-23 позволяет рассчитывать на хорошие результаты, просто пока на пути пилотов команды постоянно возникают какие-то препятствия.
В этот раз Гран При будет особенным – во вторник на заседании Комиссии Ф1 утвердят новый формат уик-энда с двумя квалификациями и двумя гоночными заездами. Это значит, что у команд впервые в новейшей истории будет всего одна тренировка – утром в пятницу.
С учетом такого расписания в Ferrari – где уже подготовили первые детали в рамках серьезной переделки машины – решили не брать эти обновления в Баку, а сам этап провести с акцентом на хорошую квалификацию.
У команды будут новинки, но это лишь детали, которые необходимы для конкретной трассы – заднее крыло с малым прижимом, а также несущее крыло в нижней части задка.
Более масштабные доработки, включая понтоны, решено опробовать в Майами. Там тоже городская трасса, где велик риск аварии, но в расписании хотя бы будут три полноценных тренировочных сессии.
Фредерик Вассер, глава команды и генеральный менеджер, Scuderia Ferrari
Фото: Ferrari
Что касается ставки на квалификацию, такой шаг источники объяснили желанием избежать проблем в первых поворотах после старта, которые в Баку почти никогда не обходятся без аварий. К тому же, у главных соперников из Mercedes и Aston Martin нет хорошей скорости на прямых, потому обороняться на дистанции гонщикам Скудерии должно быть не так сложно.
Вдобавок, работа, проведенная в Маранелло на последние недели, должна снизить нагрузку на шины. В Австралии уже были видны изменения к лучшему в этом вопросе, а в Баку можно ожидать дальнейшего прогресса, который усилит команду в тактическом плане.
Теперь болельщикам Ferrari остается лишь держать кулаки – если к началу лета выяснится, что переделанная машина быстра, можно будет говорить хотя бы о борьбе за победы в отдельных гонках. А вот если нет, времени и ресурсов на еще одну смену концепции у команды уже не будет…
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