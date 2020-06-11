Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
20 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Штирии
09 июл.
-
12 июл.
Следующее событие через
27 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
34 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
ГП Великобритании
Билеты
31 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
49 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Emirates Гран При по случаю 70-летия Формулы 1
06 авг.
-
09 авг.
Следующее событие через
55 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
76 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
83 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
97 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
104 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
118 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
132 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
139 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
153 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
167 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

«Ferrari не нашего уровня». Марко предсказал борьбу Red Bull и Mercedes в 2020 году

Поделились
Комментарии
«Ferrari не нашего уровня». Марко предсказал борьбу Red Bull и Mercedes в 2020 году
Автор:
, редактор
11 июн. 2020 г., 14:45

Хельмут не считает Скудерию соперником в новом сезоне

В последние годы Ferrari была главным соперником Mercedes в чемпионате, в то время как Red Bull занимала третью позицию. Однако на предсезонных тестах в прошедшем феврале итальянская команда смотрелась слабейшим из фаворитов.

Советник Red Bull Хельмут Марко полагает, что после прошлогоднего скандала с возможным нарушением регламента Скудерия сильно снизила мощность мотора. И теперь не сможет бороться с лидерами.

«Мы ожидаем дуэли между Red Bull и Mercedes, – цитирует Марко F1-Insider. – По нашему мнению, Ferrari не на уровне лидеров.

В целом, в раскладе сил в сравнении с тестами в Барселоне ничего не изменится. А там было ясно видно, что Mercedes и Red Bull задают темп, в то время как Ferrari где-то позади. Им пришлось сократить мощность мотора по требованию FIA, что было явно видно в Барселоне. Теперь им не хватает скорости».

В то же время главным фактором в сезоне-2020 Марко видит не скорость, а надежность: «Поскольку мы не знаем, сколько всего гонок будет в сезоне, каждый этап становится более важным, почти как решающий. Поэтому надежность будет ключом к победе в чемпионате. Любая поломка может стоить титула. И ошибка пилота тоже»

Читайте также:

Следующая новость
Джовинацци объяснил, почему не попал в Ferrari. Нет, дело не в скорости

Предыдущая новость

Джовинацци объяснил, почему не попал в Ferrari. Нет, дело не в скорости
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Хельмут Марко
Команды Ferrari В Магазин , Red Bull Racing В Магазин
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое

1
Формула 1

Марко придумал, как вернуть Феттеля в топ-команду

2
Формула 1

Болельщики начали массово отписываться от Норриса. Он поддержал демонстрантов в США

3
Формула 1

«Ferrari не нашего уровня». Марко предсказал борьбу Red Bull и Mercedes в 2020 году

51мин
4
Формула 1

Джовинацци объяснил, почему не попал в Ferrari. Нет, дело не в скорости

5
Формула 1

Они выиграли Гран При Монако и больше не одержали ни одной победы. 4 уникальных гонщика

Последние видео

Трасса Формулы 1 в Ханое: видео 02:09
Формула 1

Трасса Формулы 1 в Ханое: видео

Мы развернули Сочи Автодром. Посмотрите, что получилось 01:46
Формула 1

Мы развернули Сочи Автодром. Посмотрите, что получилось

Гран При Монако в обратную сторону. Вот это была бы гонка! 01:31
Формула 1

Гран При Монако в обратную сторону. Вот это была бы гонка!

Великий триумф Михаэля Шумахера в фильме «Герои» 00:40
Формула 1

Великий триумф Михаэля Шумахера в фильме «Герои»

Эмоции Фелипе Массы на Гран При Бразилии – эпизод фильма «Герои» 01:12
Формула 1

Эмоции Фелипе Массы на Гран При Бразилии – эпизод фильма «Герои»

Самое важное:

«Ferrari не нашего уровня». Марко предсказал борьбу Red Bull и Mercedes в 2020 году
Формула 1

«Ferrari не нашего уровня». Марко предсказал борьбу Red Bull и Mercedes в 2020 году

Джовинацци объяснил, почему не попал в Ferrari. Нет, дело не в скорости
Формула 1

Джовинацци объяснил, почему не попал в Ferrari. Нет, дело не в скорости

Леклер отказался от виртуальной Формулы 1 ради «24 часов Ле-Мана»
eSpt

Леклер отказался от виртуальной Формулы 1 ради «24 часов Ле-Мана»

Болельщики начали массово отписываться от Норриса. Он поддержал демонстрантов в США
Формула 1

Болельщики начали массово отписываться от Норриса. Он поддержал демонстрантов в США

Mercedes заверила Боттаса, что не наймет Феттеля
Формула 1

Mercedes заверила Боттаса, что не наймет Феттеля

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.