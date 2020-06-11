В последние годы Ferrari была главным соперником Mercedes в чемпионате, в то время как Red Bull занимала третью позицию. Однако на предсезонных тестах в прошедшем феврале итальянская команда смотрелась слабейшим из фаворитов.

Советник Red Bull Хельмут Марко полагает, что после прошлогоднего скандала с возможным нарушением регламента Скудерия сильно снизила мощность мотора. И теперь не сможет бороться с лидерами.

«Мы ожидаем дуэли между Red Bull и Mercedes, – цитирует Марко F1-Insider. – По нашему мнению, Ferrari не на уровне лидеров.

В целом, в раскладе сил в сравнении с тестами в Барселоне ничего не изменится. А там было ясно видно, что Mercedes и Red Bull задают темп, в то время как Ferrari где-то позади. Им пришлось сократить мощность мотора по требованию FIA, что было явно видно в Барселоне. Теперь им не хватает скорости».

В то же время главным фактором в сезоне-2020 Марко видит не скорость, а надежность: «Поскольку мы не знаем, сколько всего гонок будет в сезоне, каждый этап становится более важным, почти как решающий. Поэтому надежность будет ключом к победе в чемпионате. Любая поломка может стоить титула. И ошибка пилота тоже»