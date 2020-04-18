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Формула 1 / Новость

«Ferrari не для меня». Хорнер отказался уйти из Red Bull

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«Ferrari не для меня». Хорнер отказался уйти из Red Bull
Автор:
, редактор
18 апр. 2020 г., 05:45

Руководитель австрийской команды даже гипотетически не согласен сменить место работы на Маранелло

Себастьян Феттель перешел из Red Bull в Ferrari в 2015 году. По слухам, в Маранелло может вскоре оказаться и бывший гонщик Red Bull Даниэль Риккардо. Многие пилоты признаются, что выступать за Скудерию – мечта для них. Однако бывший босс Феттеля и Риккардо в Милтон-Кейнс Кристиан Хорнер подобной позиции не разделяет.

«Я не могу перейти в другую команду, – сказал Хорнер в подкасте In the Pink. – Ferrari точно не для меня. К тому же, я не говорю по-итальянски».

Хорнер руководит Red Bull Racing с момента основания команды в 2005 году и не намерен покидать гоночный коллектив: «Я доволен людьми, с которыми работаю. До сих пор этот проект остается отличным приключением, я же в нем с самого начала».

Еще одним аргументом в пользу Red Bull для Хорнера является работа с техническим директором Эдрианом Ньюи: «Я всегда была фанатом его машин, следил за его карьерой. Его болиды – это произведения искусства».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Кристиан Хорнер
Команды Ferrari В Магазин , Red Bull Racing В Магазин
Автор Иван Матушкин

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