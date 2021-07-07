Ferrari не будет отвечать на обновления McLaren своими

На Гран При Австрии McLaren сумела добиться существенного прогресса и после подиума Ландо Норриса оторвалась от Ferrari в Кубке конструкторов на 19 очков.

Босс Скудерии Маттиа Бинотто заметил усиление конкурента в борьбе за третье место. Но возвращаться к доработке болида из-за этого не планирует: «Я не думаю [что мы будем делать апгрейды]. Да, McLaren действительно выглядел сильнее в Австрии. Но на другой трассе ситуация может поменяться.

По-моему, исход нашей борьбы главным образом зависит не от обновлений, а от характеристик трассы. Так что я считаю, исход борьбы еще не решен».

При этом даже будь Бинотто уверен в поражении от McLaren, к работе над болидом-2021 он бы команду не вернул: «Стать третьими или опередить McLaren – для нас не приоритет. Мы уже давно сосредоточились на машине 2022 года».