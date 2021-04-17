Ferrari назвали скрытым фаворитом Гран При в Имоле

Ferrari завершила с четвертыми временами обе пятничные тренировки Гран При Эмилии-Романьи, уступая Mercedes менее трех десятых секунды. При этом, во второй тренировке Шарль Леклер проехал один из кругов с лучшим временем, опередив Валттери Боттаса на полторы десятых. Но результат был удален из-за нарушения границ трассы.

Сам монегаск заметил, что пересек белую линию буквально на несколько сантиметров, и, скорее всего, не отыграл там слишком много времени. Отметим, что тот круг Леклер проходил в среднем на 5 км/ч быстрее Льюиса Хэмилтона на Mercedes, а на прямой выигрывал у чемпионского болида три десятых.

Такие результаты позволили эксперта журнала Auto Motor und Sport назвать Скудерию скрытым претендентом на поул-позицию в сегодняшней квалификации. Этому могут способствовать два фактора. Во-первых, прохладная погода в Имоле позволяет лучше беречь резину, что косвенно подтверждается лучшим засчитанным временем Леклера в пятницу: он установил его, после четырех кругов на одних и тех же шинах.

Второй фактор это мощность мотора: Ferrari отыгрывала у Mercedes время на самых высоких участках трассы, что предполагает лучшую работу ее силовой установки в разреженном воздухе.

В пятничной тренировке форма Ferrari не подтвердилась: хотя Шарль Леклер попал в топ-5, его отставание от лидера сессии стало самым большим за весь уик-энд. Однако помимо темпа на одном круге, в пятницу Скудерия демонстрировала хорошие результаты и на длинных отрезках. Из этого можно предположить, что команда претендует как минимум на звание лучшей из остальных по ходу уик-энда в Имоле.