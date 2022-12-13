Ferrari назвала Вассера своим новым руководителем

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Фредерик Вассер официально стал главой Ferrari в Формуле 1. О назначении французского менеджера заговорили еще в ноябре, когда зашаталось кресло под Маттиа Бинотто. В скором времени стало ясно, что именно 54-летний специалист является главным и по сути единственным кандидатом на роль босса Скудерии.

Во вторник, спустя полчаса после объявления Alfa Romeo о расставании с Вассером Ferrari официально подтвердила контракт с ним. Фредерик получит должность руководителя команды и генерального менеджера – и приступит к работе с 9 января.

«Для меня большая радость и честь принять руководство Scuderia Ferrari, – приводит слова нового босса пресс-служба. – Я всю жизнь питал страсть к гонкам, и для меня Ferrari всегда была синонимом вершины гоночного мира.

Я очень жду начала работы с талантливой и увлеченной командой из Маранелло, чтобы почтить историю и наследие Скудерии и порадовать наших Тифози по всему миру».

Ответные слова сказал генеральный директор компании Бенедетто Винья, правая рука президента Джона Элканна: «Мы рады приветствовать Фреда Вассера в качестве руководителя команды Ferrari.

По ходу своей карьеры он успешно сочетал технические навыки инженера со способностью получать все лучшее от своих гонщиков и команд. Этот подход и лидерские качества – как раз то, что нужно для движения Ferrari вперед с новыми силами».

Ferrari в последний раз выигрывала титул в 2008 году. С тех пор ее руководителями были Стефано Доменикали, Марко Маттиаччи и Маурицио Арривабене, а с 2019 года командный мостик занимал Маттиа Бинотто.

Вассер стал в Маранелло первым иностранным руководителем после ухода Жана Тодта, с именем которого связаны славные страницы истории команды.

До прихода в Ф1 Фредерик успел стать заметной фигурой в молодежных гоночных сериях. Он был сооснователем команды ART Grand Prix, за которую в разные годы выступали Льюис Хэмилтон, Шарль Леклер, Джордж Расселл и Нико Росберг.

Леклер, кроме того, работал под началом Вассера по ходу своего первого сезона Ф1 в составе Sauber – в 2018 году.

«Мы работали с Фредом еще в юниорских категориях, – рассказывал Монегаск. – Именно тогда он поверил в меня, и у нас всегда сохранялись хорошие отношения.

Но это обстоятельство никак не сказывалось, когда надо было принимать решения. Он всегда был честен и прямолинеен. И эти качества мне очень нравятся во Фреде».

Вассер добился серьезных успехов на посту руководителя Alfa Romeo – он вывел команду из аутсайдеров в середняки Ф1 и договорился с Audi о партнерстве и выкупе доли в коллективе из Хинвиля.