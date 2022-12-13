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Формула 1 Новость

Ferrari назвала Вассера своим новым руководителем

Француз оставался безработным всего полчаса – после анонса Alfa Romeo о расставании с ним последовало объявление Ferrari о контракте

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Ferrari назвала Вассера своим новым руководителем
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Фредерик Вассер официально стал главой Ferrari в Формуле 1. О назначении французского менеджера заговорили еще в ноябре, когда зашаталось кресло под Маттиа Бинотто. В скором времени стало ясно, что именно 54-летний специалист является главным и по сути единственным кандидатом на роль босса Скудерии. 

Во вторник, спустя полчаса после объявления Alfa Romeo о расставании с Вассером Ferrari официально подтвердила контракт с ним. Фредерик получит должность руководителя команды и генерального менеджера – и приступит к работе с 9 января. 

«Для меня большая радость и честь принять руководство  Scuderia Ferrari, – приводит слова нового босса пресс-служба. – Я всю жизнь питал страсть к гонкам, и для меня Ferrari всегда была синонимом вершины гоночного мира. 

По ходу своей карьеры он успешно сочетал технические навыки инженера со способностью получать все лучшее от своих гонщиков и команд. Этот подход и лидерские качества – как раз то, что нужно для движения Ferrari вперед с новыми силами».

Ferrari в последний раз выигрывала титул в 2008 году. С тех пор ее руководителями были Стефано Доменикали, Марко Маттиаччи и Маурицио Арривабене, а с 2019 года командный мостик занимал Маттиа Бинотто. 

Вассер стал в Маранелло первым иностранным руководителем после ухода Жана Тодта, с именем которого связаны славные страницы истории команды. 

До прихода в Ф1 Фредерик успел стать заметной фигурой в молодежных гоночных сериях. Он был сооснователем команды ART Grand Prix, за которую в разные годы выступали Льюис Хэмилтон, Шарль Леклер, Джордж Расселл и Нико Росберг.  

Леклер, кроме того, работал под началом Вассера по ходу своего первого сезона Ф1 в составе Sauber – в 2018 году. 

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