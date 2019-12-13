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Формула 1 / Новость

Ferrari назвала первого из пилотов симулятора на 2020 год. Это Верляйн

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Ferrari назвала первого из пилотов симулятора на 2020 год. Это Верляйн
Автор:
, редактор отдела (Autosport)
13 дек. 2019 г., 19:11

По словам руководителя итальянской команды, работа немецкого пилота является крупной «инвестицией в будущее» Скудерии.

На днях Маттиа Бинотто сообщил журналистам, что в следующем году Ferrari продолжит сотрудничество с Паскалем Верляйном – немцем по-прежнему будет одним из нескольких пилотов, работающих на симуляторе Скудерии.

«Эта сфера деятельности становится все более и более важной. Так что, привлечение опытных пилотов для такой работы – это крупная инвестиция в будущее, – сообщил Бинотто, подтверждая продление контракта с Верляйном. – У нас есть, из кого выбрать, когда речь заходит о поиске пилотов для симулятора, но Паскаль объединяет в себе большой виртуальный накат с опытом реальных гонок».

В этом году Скудерия пользовалась для работы на симуляторе услугами четырех пилотов – наряду с Верляйном в их число входили Брендон Хартли, Давиде Ригон (больше известный по выступлениям в категории GT) и Антонио Фуоко (также выступает в соревнованиях категории GT). В этой четверке опыт участия в гонках Формулы 1 имеют только первые двое, причем Верляйн по количеству проведенных этапов опережает Хартли: 39 против 25.

Как и в этом году, немец будет совмещать работу на симуляторе Ferrari с участием в чемпионате Формулы Е в составе команды Mahindra.

По словам Бинотто, продление контракта с Верляйном отнюдь не значит, что и три других пилота продолжат сотрудничество со Скудерией.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Паскаль Верляйн
Команды Ferrari В Магазин
Автор Скотт Митчелл

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