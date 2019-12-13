Ferrari назвала первого из пилотов симулятора на 2020 год. Это Верляйн

На днях Маттиа Бинотто сообщил журналистам, что в следующем году Ferrari продолжит сотрудничество с Паскалем Верляйном – немцем по-прежнему будет одним из нескольких пилотов, работающих на симуляторе Скудерии.

«Эта сфера деятельности становится все более и более важной. Так что, привлечение опытных пилотов для такой работы – это крупная инвестиция в будущее, – сообщил Бинотто, подтверждая продление контракта с Верляйном. – У нас есть, из кого выбрать, когда речь заходит о поиске пилотов для симулятора, но Паскаль объединяет в себе большой виртуальный накат с опытом реальных гонок».

В этом году Скудерия пользовалась для работы на симуляторе услугами четырех пилотов – наряду с Верляйном в их число входили Брендон Хартли, Давиде Ригон (больше известный по выступлениям в категории GT) и Антонио Фуоко (также выступает в соревнованиях категории GT). В этой четверке опыт участия в гонках Формулы 1 имеют только первые двое, причем Верляйн по количеству проведенных этапов опережает Хартли: 39 против 25.

Как и в этом году, немец будет совмещать работу на симуляторе Ferrari с участием в чемпионате Формулы Е в составе команды Mahindra.

По словам Бинотто, продление контракта с Верляйном отнюдь не значит, что и три других пилота продолжат сотрудничество со Скудерией.