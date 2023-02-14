Ferrari назвала главное отличие SF-23 от прошлогодней машины
Глава группы шасси Энрико Кардиле рассказал, какая область алой машины подверглась самым серьезным переделкам после 2022 года
Увидев во вторник новую Ferrari, наблюдатели сразу отметили, что машина является развитием прошлогодней F1-75, потому говорить о радикальных отличиях между двумя машинами в данном случае не приходится.
На медиа-сессии Энрико Кардиле, который отвечает в Маранелло за разработку шасси, попросили объяснить, где SF-23 претерпела самые серьезные изменения за зиму.
«Машина для сезона-2023 является эволюционным развитием прошлогодней модели, – сказал итальянец, которого слухи называют де-факто техническим директором Скудерии. – Но в действительности она целиком была перепроектирована.
Если говорить об аэродинамике, у нас были две главные цели: во-первых, увеличить прижимную силу и вернуть то, что было потеряно из-за изменений в правилах. Во-вторых – достичь тех характеристик баланса, которые мы сами себе установили.
Подвеска была переделана целиком. Это позволило повысить аэродинамическую эффективность к чему мы стремились, а также расширить диапазон доступных регулировок».
На уточняющий вопрос о сути отличий конструктор ответил: «Главные изменения произршли в передней подвеске. Мы отошли от геометрии с высоким расположением рулевой тяги и перенесли ее вниз. Это потребовалось сделать в интересах аэродинамики.
Переднее крыло тоже стало другим, это касается и носового обтекателя, который теперь соединяется не с главной плоскостью, а только со второй».
Детали передней подвески Ferrari SF-23
Фото: Ferrari
Кардиле продолжил: «Если говорить о кузовных панелях, то общая концепция осталась той же, что в прошлом году, но сами детали стали более экстремальными.
Из-за тех мер, которые приняла FIA ради борьбы с болтанкой, мы потеряли в аэродинамической эффективности. На самом деле, потеря довольно значительная. Впрочем, мы занимались тем же, что и обычно: адаптировали новую геометрию машины так, чтобы она подходила необходимой структуре потоков».
Также конструктор сделал весьма любопытный вывод о влиянии лимита бюджетов на работу команд.
«Он совершенно точно сказался на производительности, – объяснил Энрико. – И при создании новой машины мы обязаны учитывать финансовый фактор.
Мы вынуждены ограничивать работы в тех областях, которые в незначительной степени влияют на общую эффективность. Эти участки остаются практически такими же, как на прошлогоднем шасси.
Если говорить о цифрах, то зимой остаются неизменными вдвое больше деталей, чем в прежние годы, когда никакого лимита бюджетов не было».
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