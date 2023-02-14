Ferrari назвала главное отличие SF-23 от прошлогодней машины

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Увидев во вторник новую Ferrari, наблюдатели сразу отметили, что машина является развитием прошлогодней F1-75, потому говорить о радикальных отличиях между двумя машинами в данном случае не приходится.

На медиа-сессии Энрико Кардиле, который отвечает в Маранелло за разработку шасси, попросили объяснить, где SF-23 претерпела самые серьезные изменения за зиму.

«Машина для сезона-2023 является эволюционным развитием прошлогодней модели, – сказал итальянец, которого слухи называют де-факто техническим директором Скудерии. – Но в действительности она целиком была перепроектирована.

Если говорить об аэродинамике, у нас были две главные цели: во-первых, увеличить прижимную силу и вернуть то, что было потеряно из-за изменений в правилах. Во-вторых – достичь тех характеристик баланса, которые мы сами себе установили.

Подвеска была переделана целиком. Это позволило повысить аэродинамическую эффективность к чему мы стремились, а также расширить диапазон доступных регулировок».

На уточняющий вопрос о сути отличий конструктор ответил: «Главные изменения произршли в передней подвеске. Мы отошли от геометрии с высоким расположением рулевой тяги и перенесли ее вниз. Это потребовалось сделать в интересах аэродинамики.

Переднее крыло тоже стало другим, это касается и носового обтекателя, который теперь соединяется не с главной плоскостью, а только со второй».

Детали передней подвески Ferrari SF-23 Фото: Ferrari

Кардиле продолжил: «Если говорить о кузовных панелях, то общая концепция осталась той же, что в прошлом году, но сами детали стали более экстремальными.

Из-за тех мер, которые приняла FIA ради борьбы с болтанкой, мы потеряли в аэродинамической эффективности. На самом деле, потеря довольно значительная. Впрочем, мы занимались тем же, что и обычно: адаптировали новую геометрию машины так, чтобы она подходила необходимой структуре потоков».

Также конструктор сделал весьма любопытный вывод о влиянии лимита бюджетов на работу команд.

«Он совершенно точно сказался на производительности, – объяснил Энрико. – И при создании новой машины мы обязаны учитывать финансовый фактор.

Мы вынуждены ограничивать работы в тех областях, которые в незначительной степени влияют на общую эффективность. Эти участки остаются практически такими же, как на прошлогоднем шасси.

Если говорить о цифрах, то зимой остаются неизменными вдвое больше деталей, чем в прежние годы, когда никакого лимита бюджетов не было».