Ferrari назначила нового главу тактического штаба

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Новый глава Ferrari Фредерик Вассер говорил на недавней презентации, что собирается внести коррективы в работу тактического штаба. И хотя француз обещал, что радикальных перемен ожидать не стоит, похоже, что можно говорить о его первом кадровом решении на посту босса.

Иньяки Руэда, который в последние годы отвечал в Скудерии за вопросы тактики, не приехал на тесты в Бахрейн. Вместо него работой штаба руководит молодой – и как поговаривают, очень толковый – инженер индийского происхождения Равин Джейн. Самое важное, что эта перестановка касается не только тестов, но и как минимум первого Гран При нового сезона.

Руэда, как сообщают источники, останется в команде, но теперь займется спортивными вопросами. В прошлом сезоне именно его называли виновником нескольких грубых ошибок, которые вызвали серьезную критику.

Иньяки Руэда, глава тактического штаба Ferrari Фото: Ferrari

Джейн окончил Оксфорд с дипломом в области математики и теоретической физики. Он начал работу в Маранелло с 2016 года, его обязанности за это время постепенно расширялись. В команде сочли, что сейчас Равин уже готов возглавить тактический штаб. Можно говорить, что окончательное решение о его назначении будет принято после Гран При Бахрейна, открывающего сезон.

Кроме того, гоночный директор Лоран Мекис в рамках новой структуры, которую выстраивает Вассер, займет роль, близкую к тим-менеджеру, и будет отвечать за решение ключевых вопросов в работе команды. Сам глава Ferrari при этом займется пилотами, а также взаимодействием с медиа и спонсорами.