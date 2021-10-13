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Формула 1 Новости

Ferrari нацелилась на подиумы во всех оставшихся гонках

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Маттиа Бинотто уверен, что теперь Скудерия третья по силам в Ф1

Ferrari нацелилась на подиумы во всех оставшихся гонках

На Гран При России и Турции Ferrari поставила своим пилотам новые силовые установки. Это позволило Карлосу Сайнсу стать третьим в Сочи, а Шарлю Леклеру остановиться менее, чем в пяти секундах от подиума в Стамбуле.

Руководитель Скудерии Маттиа Бинотто считает, что после обновлений машины его команды уступают только Mercedes и Red Bull и на любом Гран При могут попасть в призовую тройку.

«Нужно быть реалистами, – цитирует Бинотто Sky Sports. – Мы стали ближе к лидерам, но они все еще впереди и остаются для нас недостижимы. Однако новая силовая установка позволяет нам располагаться сразу позади них, то есть впереди всех остальных.

Мы располагаемся так, что видим подиум, и будем пытаться завоевать его в каждой гонке».

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