Ferrari нацелилась на подиумы во всех оставшихся гонках
Автор: Иван Матушкин , редактор
Маттиа Бинотто уверен, что теперь Скудерия третья по силам в Ф1
На Гран При России и Турции Ferrari поставила своим пилотам новые силовые установки. Это позволило Карлосу Сайнсу стать третьим в Сочи, а Шарлю Леклеру остановиться менее, чем в пяти секундах от подиума в Стамбуле.
Руководитель Скудерии Маттиа Бинотто считает, что после обновлений машины его команды уступают только Mercedes и Red Bull и на любом Гран При могут попасть в призовую тройку.
«Нужно быть реалистами, – цитирует Бинотто Sky Sports. – Мы стали ближе к лидерам, но они все еще впереди и остаются для нас недостижимы. Однако новая силовая установка позволяет нам располагаться сразу позади них, то есть впереди всех остальных.
Мы располагаемся так, что видим подиум, и будем пытаться завоевать его в каждой гонке».
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Ferrari нацелилась на подиумы во всех оставшихся гонках
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