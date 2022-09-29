Ferrari нашла замену российскому спонсору в Румынии
Скудерия подписала контракт с производителем программного обеспечения Bitdefender
Накануне Гран При Сингапура команда Ferrari объявила о спонсорском соглашении с компанией Bitdefender. Это производитель программного обеспечения, основанный в Румынии.
Фактически в роли высокотехнологичного спонсора Bitdefender заменила российский бренд Kaspersky. Последний долгие годы сотрудничал со Скудерией.
Контракт оказался разорван из-за санкций в начале этого сезона. Справедливости ради стоит отметить, что в Ferrari некоторое время отказывались это делать, настаивая, что хотя Kaspersky и была основана в России, компания давно стала международной и формально зарегистрирована в Нидерландах.
Логотипы Bitdefender появятся на красных болидах, а также на форме гонщиков уже в этот уик-энд.
|Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь
Машины 2026 года замедлятся и будут «газовать» на торможении
Ферстаппен не поверил в шанс выиграть титул в Сингапуре
Самое важное:
«Козление» вернулось и помешало Mercedes в Сингапуре
Побежденный было эффект вновь проявил себя на трассе «Марина-Бэй», чем сильно огорчил чемпионскую команду
Хорнер заверил, что Red Bull не превышала лимит бюджета в 2021 году
Руководитель Red Bull Racing включился в спор о финансовых нарушениях и исключил возможность таковых со стороны своей команды
В McLaren назвали новинки для Сингапура экспериментальными
Команда привезла на трассу «Марина-Бэй» детали, призванные усилить машину в медленных и среднескоростных поворотах
Фото дня: машина Гасли вспыхнула по ходу тренировки
AlphaTauri загорелась во время второй пятничной сессии, с пожаром удалось быстро справиться