Ferrari нашла замену российскому спонсору в Румынии

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Накануне Гран При Сингапура команда Ferrari объявила о спонсорском соглашении с компанией Bitdefender. Это производитель программного обеспечения, основанный в Румынии.

Фактически в роли высокотехнологичного спонсора Bitdefender заменила российский бренд Kaspersky. Последний долгие годы сотрудничал со Скудерией.

Контракт оказался разорван из-за санкций в начале этого сезона. Справедливости ради стоит отметить, что в Ferrari некоторое время отказывались это делать, настаивая, что хотя Kaspersky и была основана в России, компания давно стала международной и формально зарегистрирована в Нидерландах.

Логотипы Bitdefender появятся на красных болидах, а также на форме гонщиков уже в этот уик-энд.

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