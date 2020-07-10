Ferrari нашла позитив в новинках и гоночном темпе

После сложного начала нового сезона, когда он финишировал в первой гонке на десятом месте, казалось, что результат еще хуже для Себастьяна Феттеля просто невозможен. Однако когда участники чемпионата вновь съехались на «Ред Булл Ринг», четырехкратный чемпион мира и вовсе завершил тренировочный день с 16-м временем.

В пятницу он опередил по скорости только Николя Латифи из Williams (причем всего на пару сотых) да пилотов Haas.

Однако сам Себ, как ни странно, остался доволен итогами дня.

«Все намного лучше, чем на прошлой неделе, – объяснил гонщик Ferrari в эфире Sky Sports. – Если смотреть на протокол, то важно помнить. что мой [лучший] круг был аннулирован [за нарушение пределов трассы]. Так что с точки зрения времени все не слишком здорово, но так как в субботу ожидают дождь, мы готовились к гонке.

Главным для нас было оценить работу новинок, так что мы добавляли их одну за другой, и все выглядело позитивно. Думаю, нам еще надо определить оптимальное «окно», в котором машина работает лучше всего».

Он добавил: «Мне все еще нужно отыскать верный ритм, особенно после прошлого уик-энда, но общее ощущение уже гораздо лучше. Надеюсь, так все и продолжится».

При этом, учитывая теоретическую возможность расстановки пилотом на старте по итогам пятницы, Себ выразил надежду, что квалификация все же состоится, пусть даже под дождем.

«Думаю, это повысит наши шансы, – объяснил он. – Конечно, бывает настолько мокро, что никто не может управлять. Но если будет просто мокро, это повысит наши шансы».

В то же время Шарль Леклер, показавший девятый результат, немного иначе оценил итоги пятницы.

«Трудный день, – признался монегаск. – С другой стороны, под конец тренировок мы отыскали кое-что для конфигурации с полными баками. И это неплохо. Посмотрим, что у нас получится в квалификации, когда бы она ни состоялась: удастся ли прибавить с пустыми баками так же, как с полными».

Но серебряный призер Гран При Австрии отметил, что нехватка скорости на прямых – одна из ключевых проблем SF1000 – никуда не делась.

«С этим есть проблемы, – сказал Шарль. – Именно поэтому в прошлой гонке было так сложно обгонять. Но мы пытаемся сделать все возможное, что сейчас в наших силах. Надеюсь, в ближайших гонках все изменится к лучшему».

Дополнительная информация: Олег Карпов