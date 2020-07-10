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Ferrari нашла позитив в новинках и гоночном темпе

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Ferrari нашла позитив в новинках и гоночном темпе
Автор:
, Ответственный редактор
10 июл. 2020 г., 18:33

Свое ощущение от первого дня Гран При Штирии оба пилота объяснили изменениями в поведении машины

После сложного начала нового сезона, когда он финишировал в первой гонке на десятом месте, казалось, что результат еще хуже для Себастьяна Феттеля просто невозможен. Однако когда участники чемпионата вновь съехались на «Ред Булл Ринг», четырехкратный чемпион мира и вовсе завершил тренировочный день с 16-м временем.

В пятницу он опередил по скорости только Николя Латифи из Williams (причем всего на пару сотых) да пилотов Haas.

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Однако сам Себ, как ни странно, остался доволен итогами дня.

«Все намного лучше, чем на прошлой неделе, – объяснил гонщик Ferrari в эфире Sky Sports. – Если смотреть на протокол, то важно помнить. что мой [лучший] круг был аннулирован [за нарушение пределов трассы]. Так что с точки зрения времени все не слишком здорово, но так как в субботу ожидают дождь, мы готовились к гонке.

Главным для нас было оценить работу новинок, так что мы добавляли их одну за другой, и все выглядело позитивно. Думаю, нам еще надо определить оптимальное «окно», в котором машина работает лучше всего».

Он добавил: «Мне все еще нужно отыскать верный ритм, особенно после прошлого уик-энда, но общее ощущение уже гораздо лучше. Надеюсь, так все и продолжится».

При этом, учитывая теоретическую возможность расстановки пилотом на старте по итогам пятницы, Себ выразил надежду, что квалификация все же состоится, пусть даже под дождем.

«Думаю, это повысит наши шансы, – объяснил он. – Конечно, бывает настолько мокро, что никто не может управлять. Но если будет просто мокро, это повысит наши шансы».

В то же время Шарль Леклер, показавший девятый результат, немного иначе оценил итоги пятницы.

«Трудный день, – признался монегаск. – С другой стороны, под конец тренировок мы отыскали кое-что для конфигурации с полными баками. И это неплохо. Посмотрим, что у нас получится в квалификации, когда бы она ни состоялась: удастся ли прибавить с пустыми баками так же, как с полными».

Но серебряный призер Гран При Австрии отметил, что нехватка скорости на прямых – одна из ключевых проблем SF1000 – никуда не делась.

«С этим есть проблемы, – сказал Шарль. – Именно поэтому в прошлой гонке было так сложно обгонять. Но мы пытаемся сделать все возможное, что сейчас в наших силах. Надеюсь, в ближайших гонках все изменится к лучшему».

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Дополнительная информация: Олег Карпов

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Штирии
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин , Шарль Леклер
Команды Ferrari В Магазин
Автор Александр Кабановский

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